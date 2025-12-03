Yahoo奇摩遊戲編輯部

日本遊戲公司遭AI圖亂投履歷！新規定：面試必須現場作畫證明實力

MrSun
MrSun
Yahoo奇摩遊戲編輯
更新時間

隨著生成式 AI 技術的迅速普及，許多零繪圖經驗的人，都可以低成本的在短時間內大量產出精緻的作品。甚至有些人開始拿著 AI 生成的內容當成個人作品，讓日本一家中型遊戲開發公司被迫調整招聘流程，要求應徵者必須在面試現場直接進行繪圖測試。

AI 生成技術每年進步飛速。（圖源：Getty Images）
AI 生成技術每年進步飛速。（圖源：Getty Images）

根據外媒デイリー新潮報導，一位匿名的遊戲公司主管透露，最近常常出現求職者在作品集中放入AI生成圖像，謊稱是個人創作，導致公司誤聘了不適任的員工。為杜絕這類「AI詐欺」事件的發生，就算現場測試對招募雙方而言耗時費力，卻已經成為驗證求職者繪圖實力的必要手段。

廣告

然而，公司高層對此卻有不同看法，開始認為「即使不雇用創作者，生成式AI也能應付」甚至是「雇用能熟練運用生成式 AI 的人才」。身兼插畫與角色設計的主管表示，他雖努力抵制這些觀點，卻坦言自身在公司的地位日益式微。他深信唯有人類才能從零創造出引人入勝的角色與作品，儘管自己也將AI作為輔助工具，但公司顯然已經全面轉向生成式 AI 的發展方向。

生成式 AI 對創作業界的衝擊不只是遊戲開發，傳統的藝文活動也深受其害。先前日本鳥取縣境港市為例，該地因與漫畫家水木茂淵源深厚而聞名，長年舉辦的「妖怪川柳大賽」卻在 11 月宣佈將於第 20 屆劃下句點。主辦單位坦言，由於 AI 能夠輕易創作出高品質的川柳作品，評審已難以分辨參賽作品究竟是人類創作還是 AI 代筆，為了維護比賽的公平性與初衷，只能忍痛停辦。

其他人也在看

發售前24小時崩盤！Steam拒絕、EGS取消上架，獨立遊戲慘遭雙平台封殺

發售前24小時崩盤！Steam拒絕、EGS取消上架，獨立遊戲慘遭雙平台封殺

日前義大利遊戲工作室 Santa Ragione 開發數年的恐怖遊戲《Horses》即將正式發行，但由於傳出全球所有遊戲平台中唯獨 Steam 拒絕上架，因此也讓 Santa Ragione 出來喊冤，稱並不解 Steam 的拒絕原因，以及 Steam 的拒絕上架將讓工作室倒閉收場，而 Valve 則回應他們已經有指出過原因，重新審查後還是拒絕上架。而現在這件事更雪上加霜的是，Santa Ragione 發現在《Horses》上市一天之前又一個遊戲平台拒絕上架：Epic Games Store 同樣突然撤銷了《Horses》的發售。

Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 32 分鐘前發起對話
台塑爭產新訴訟／王永慶海外遺產美國再興訟　王文祥握關鍵證詞盼進經營團隊

台塑爭產新訴訟／王永慶海外遺產美國再興訟　王文祥握關鍵證詞盼進經營團隊

沉寂已久的台塑王家爭產官司，這次由台塑集團創辦人王永慶么子—美國JM Eagle董事長王文祥在美國啟動新一輪訴訟，不同於大哥王文洋爭取分配海外遺產，王文祥提出修改海外信託基金管理權，從原本只有王文淵、王文潮、王瑞華、王瑞瑜等4人管理，改為家族17位成員都能參與。

鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前3
上班族心驚！6成擔心被AI搶飯碗　調查揭2類職務最危險

上班族心驚！6成擔心被AI搶飯碗　調查揭2類職務最危險

近日麻省理工學院（MIT）公布最新研究，美國約11.7%的工作恐面臨被 AI 自動化取代的風險。其中衝擊最明顯的是在金融、行政、專業服務等白領工作，涉及薪資總額高達1.2兆美元。人力銀行調查顯示，61.5%的上班族坦言擔心工作被 AI 取代，並且點名「行政文書、助理」類職務最可能遭取代。

Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前發起對話

保障新進醫護起薪　護理師全聯會挺改革留人才

（中央社記者陳婕翎台北1日電）衛福部長石崇良在中央社專訪指出，衛福部擬保障新進醫護起薪，護理師護士公會全聯會認為，這是醫護人力永續關鍵的一步，護理人力不是短缺、是被耗損，改善起薪才能留住人才。

中央社 ・ 1 天前發起對話
覺得自己是個普通人？「25%法則」重新定義自我：找到獨特關鍵字

覺得自己是個普通人？「25%法則」重新定義自我：找到獨特關鍵字

你知道你的優勢是什麼嗎？台灣人因為教育方式不同，不擅長去表達自己的優勢。大人學共同創辦人姚詩豪、張國洋於《大人學做事做人》一書中，分享職場做人做事的要點包括重建人際、建立互動起點、讀懂人心以及正確溝通，幫助讀者學會大人世界真正的應對進退。以下為原書摘文：

優活健康網 ・ 1 天前發起對話

中華電前進馬來西亞 強化東南亞資通訊服務

（中央社記者江明晏台北1日電）中華電信宣布，旗下新加坡子公司設立「中華電信馬來西亞公司」，瞄準台灣企業在當地設廠、拓展區域據點的需求，提供更完整即時的資通訊服務，也象徵中華電信在東南亞跨國服務能量的升級。

中央社 ・ 1 天前發起對話
吳建豪暴瘦模樣曝光！模樣完全認不出來　F4演唱會合體倒數獨缺他不參加

吳建豪暴瘦模樣曝光！模樣完全認不出來　F4演唱會合體倒數獨缺他不參加

F4合體登台倒數，成員吳建豪近期在社群曝光一張電梯自拍照，卻因「暴瘦」模樣引發粉絲熱烈討論。他身穿黑色背心準備出門遛狗，手臂線條依舊結實，但臉部明顯消瘦，讓大批歌迷驚訝留言：「不要再瘦了！」、「怎麼突然變老了？」更有人直呼一度認不出他來。

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前10
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了

濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了

中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」

三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前368
F4吳建豪暴瘦樣曝光　「臉頰凹陷、面容老化」他道出原因

F4吳建豪暴瘦樣曝光　「臉頰凹陷、面容老化」他道出原因

F4成員今年7月擔任五月天大巨蛋演唱會嘉賓，正式宣告回歸歌壇，不僅會推出新專輯，巡迴演唱會將於年底從上海站開跑，成員之一的吳建豪，近來曬出在電梯的自拍照，不僅臉頰明顯凹陷，身形更是消瘦不已，讓外界擔憂健康是否亮起紅燈，對此，吳建豪發聲說出原因。

中時新聞網 ・ 2 小時前13
濱崎步「空場開唱」　外媒：上海鬧大了！

濱崎步「空場開唱」　外媒：上海鬧大了！

[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...

今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前168
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲

金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲

韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。

健康2.0 ・ 7 小時前3
獨家／「老娘不是吃素的」！濱崎步用空場之夜證明什麼是巨星

獨家／「老娘不是吃素的」！濱崎步用空場之夜證明什麼是巨星

日本天后濱崎步上海演唱會被迫取消，上萬名觀眾被迫不能親自欣賞偶像演出。場館不能演出，這本是任何歌手都會離開的舞台，但濱崎步沒有。在空無一人的座位前，她依然握著麥克風，照著原版流程，用百分之百的力量開唱。就如《濱崎步的秘密》傳達的「我沒有力量，是你們讓我站在舞台上。」那一夜濱崎步不只是在表演，更是在證明-真正的巨星，沒有觀眾也會賣力唱完。

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前28
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強

藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強

2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前130
變天了！全台急凍3天「最冷時間出爐」　雨下最猛地區曝光

變天了！全台急凍3天「最冷時間出爐」　雨下最猛地區曝光

變天了！台北今（3）日一早就溼溼冷冷，許多通勤族都穿起了雨衣、撐起雨傘。對此，氣象粉專「進擊の天氣小編」指出，最冷時間落在週三晚上至週四清晨，可能會下雨的地區也曝光了，提醒民眾多加留意。

三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前5
以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像

以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像

小孩子畫圖總是充滿想像力，甚至有時候他們想要買玩具，卻不知道玩具的全名叫做什麼，只能用畫圖的方式畫出來告訴父母。而最近，日本一名育有 2 子的媽媽在 X（推特）上發文求救，表示五歲兒子拿著一張手繪圖，希望能收到畫中角色的玩偶當作聖誕禮物，原本網友都覺得畫太草看不出來，只好亂猜 ACG 角色。沒想到最後卻發現，小孩其實畫得和玩具本尊幾乎一模一樣。

Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前2
清水地熱、太平山都輸了！宜蘭最夯景點狂吸134萬人，遊客讚：好拍又好玩

清水地熱、太平山都輸了！宜蘭最夯景點狂吸134萬人，遊客讚：好拍又好玩

宜蘭擁有得天獨厚的自然環境與深厚的文化底蘊，從壯麗的山林景緻、綿延的海岸線，再到保存完整的傳統藝術，提供了豐富多元的旅遊體驗。根據交通部觀光署最新數據顯示，2025年１月至９月期間，宜蘭各大景點吸引了

食尚玩家 ・ 7 小時前3
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天

這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天

生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。

民視 ・ 1 天前4
在一起越久，越容易開始敷衍的星座TOP4：雙子越熟越隨便，「這星座」愛久了就開始愛理不理

在一起越久，越容易開始敷衍的星座TOP4：雙子越熟越隨便，「這星座」愛久了就開始愛理不理

當一段感情走過最初的心動期，進入穩定、熟悉的階段，有些星座不但不會越愛越深，反而開始展現出「越熟越隨便」的真面目。不是不在乎、不是不喜歡，只是他們把你放進了「最安心、最放鬆」的位置，也因此——最容易被忽略、被敷衍。今天就來揭曉：那些越熟越隨便，愛久了就容易開始敷衍的星座 TOP4。

bella儂儂 ・ 6 小時前1

金融三業今年前10月賺8426億　彭金隆盼增員工福利

（中央社記者王承中台北2025年12月3日電）金管會統計顯示，金融三業今年前10月稅前盈餘達8426.2億元。金管會主委彭金隆今天表示，金管會今年開始向金融業宣導「金融大回饋計畫」，包括增加基層員工福利，金管會也在很多場合提出呼籲，支持金融業增加基層員工福利。金管會2日公布金融三業稅前淨利，統計範圍涵蓋銀行業、保險業與證券期貨投信業。統計顯示，金融三業今年前10月稅前盈餘達新台幣8426.2億元，年減幅度收斂到11.34%。金管會說明，銀行業獲利續創歷年同期新高，主要是銀行利息跟手續費淨收益增加，加上呆帳費用減少。立法院財政委員會今天審查攸關加重違法吸金刑責的銀行法部分條文修正草案，邀請金管會主委彭金隆列席備詢。國民黨立委賴士葆指出，金融業景氣這麼好，金管會站在主管機關的立場，是否應公開喊話希望金融業加薪。彭金隆表示，金管會今年開始就不斷向金融業宣導「金融大回饋計畫」，金融業者在申請新業務時，金管會都會柔性詢問，新業務的成果未來會如何回饋。彭金隆指出，回饋有三個對象，包括增加基層員工福利，再來是對客戶及對社會大眾，金管會會提出具體的「金融大回饋計畫」來促進這件事情，金管會也在很多場合跟

中央社財經 ・ 2 小時前發起對話
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨

「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨

被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。

中天新聞網 ・ 1 天前141