日本遊戲公司遭AI圖亂投履歷！新規定：面試必須現場作畫證明實力
隨著生成式 AI 技術的迅速普及，許多零繪圖經驗的人，都可以低成本的在短時間內大量產出精緻的作品。甚至有些人開始拿著 AI 生成的內容當成個人作品，讓日本一家中型遊戲開發公司被迫調整招聘流程，要求應徵者必須在面試現場直接進行繪圖測試。
根據外媒デイリー新潮報導，一位匿名的遊戲公司主管透露，最近常常出現求職者在作品集中放入AI生成圖像，謊稱是個人創作，導致公司誤聘了不適任的員工。為杜絕這類「AI詐欺」事件的發生，就算現場測試對招募雙方而言耗時費力，卻已經成為驗證求職者繪圖實力的必要手段。
然而，公司高層對此卻有不同看法，開始認為「即使不雇用創作者，生成式AI也能應付」甚至是「雇用能熟練運用生成式 AI 的人才」。身兼插畫與角色設計的主管表示，他雖努力抵制這些觀點，卻坦言自身在公司的地位日益式微。他深信唯有人類才能從零創造出引人入勝的角色與作品，儘管自己也將AI作為輔助工具，但公司顯然已經全面轉向生成式 AI 的發展方向。
生成式 AI 對創作業界的衝擊不只是遊戲開發，傳統的藝文活動也深受其害。先前日本鳥取縣境港市為例，該地因與漫畫家水木茂淵源深厚而聞名，長年舉辦的「妖怪川柳大賽」卻在 11 月宣佈將於第 20 屆劃下句點。主辦單位坦言，由於 AI 能夠輕易創作出高品質的川柳作品，評審已難以分辨參賽作品究竟是人類創作還是 AI 代筆，為了維護比賽的公平性與初衷，只能忍痛停辦。
