日本遊戲大廠 35款遊戲任玩 瑪利歐+AR拍照超吸睛

台北國際電玩展，日本知名遊戲大廠，帶來滿滿驚喜！現場開放超過35款遊戲試玩，超過120台遊戲機台，從瑪利歐賽車到AR拍照互動，讓大家一到現場，就能重溫童年回憶，也讓現場人氣爆棚！

工作人員：「等一下記得善用你的道具，還有腳下的加速，我們衝向冠軍喔好嗎」。

超卡哇伊的瑪利歐，角色任挑任選，倒數後全速前進，賽車競技，精彩又刺激。

遊戲體驗區，大排長龍，擠得水洩不通，日本遊戲大廠，參加電玩展，打造體驗區，開放免費試玩。

民眾：「這個現在目前是排大概15分鐘，然後一開始前面有排到，大概一個半小時左右，想說看起來蠻有趣的，(賽車)對就想要來排看看」。

民眾：「有小禮物可以拿，如果拿到第一名的話，你會拿到一個拍立得跟那個照片，(有沒有覺得很興奮)，我覺得我能拿不到第一名，所以還好，馬力歐就是其中一個最愛玩的遊戲」。

頭戴可愛造型帽，比出勝利手勢。遊戲旗下自創品牌，推出AR相框，一掃就有花苗相框的照片和影片，不用飛日本，就有馬力歐見面會。日本遊戲品牌，出展台北國際電玩展。今年攤位規模再擴大，設置超過120台的遊戲機台，提供35款以上遊戲體驗。





民眾：「偶爾會玩一下馬力歐賽車，跟馬力歐派對這樣，路易吉很可愛，會想要來看看，就是最新的遊戲主機，也會想看一下，今年有什麼可以玩的遊戲」。





牆面上滿滿的瑪利歐，描繪40週年的歷史牆，只要下載應用程式，掃描牆面插畫，熟悉配樂就會響起，也讓不少玩家重溫童年回憶。





