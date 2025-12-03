日本遊戲界震撼彈！知名字型授權費暴漲 50 倍，《FGO》等作品恐受衝擊

日本知名的字型服務供應商「Fontworks LETS」於 11 月 28 日正式終止了原有的「遊戲嵌入選項」服務，這項改變在遊戲開發圈引起了爭議。該服務原本由日本 Fontworks 提供，但在 2023 年時 Fontworks 就被美國 Monotype 公司收購。而新的授權方案價格調整幅度誇張。原先開發者只需支付每年約 6 萬日圓（約新台幣 1.2 萬）的費用，就能把高品質字型嵌入遊戲中；然而，新的 Monotype 企業方案每年卻要價高達 20,500 美元（約新台幣 64 萬元），費用暴漲超過 53 倍。這對於預算有限的中小型開發團隊來說，無疑是沉重的打擊。

（圖源：Fate/Grand Order）

根據外媒 GameSpark 報導，除了高昂的授權金，新合約中的嚴苛條款更讓許多開發者頭痛。因為新方案規定嵌入字型的應用程式用戶上限只有 2.5 萬人，這對於現代商業化的熱門遊戲，尤其是像《Fate/Grand Order》這類擁有龐大玩家社群的長期營運型遊戲來說，根本是不切實際的限制。日本遊戲開發者指出，日文字型由於漢字數量龐大，製作難度非常高，很難像是英文字型那樣簡單找到免費或便宜的替代品。假如因為授權問題被迫更換字型，不只是會破壞遊戲原本的視覺效果，更可能導致整個使用者介面（UI）必須重新設計與測試，所耗費的時間和人力成本難以估算。

面對此情況，雖然 Monotype 針對個人開發者推出了年費僅需 5,280 日圓的方案，但該方案嚴格限制只供個人使用，一旦遊戲規模擴大到需轉為法人契約，就必須面對數百萬日圓的授權費。這也引起業界擔心，隨著舊有授權合約陸續到期，2026 年起恐將爆發一波遊戲停運潮，或是大量遊戲只能被迫修改 UI 設計的情況。目前日本遊戲開發社群正密切關注 Monotype 是否會針對日本市場推出更合理的解決方案。