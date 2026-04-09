日本達人阿倫返台「肺部動刀」 親揭病況：生長速度有點快

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台灣YouTuber「阿倫」診斷出肺部有結節，決定返台動手術切除。(圖／Alan Channel 阿倫臉書)

台灣YouTuber「阿倫」在日本居住16年，靠著經營的《Alan Channel / 阿倫頻道》分享在地生活，累積超過57.9萬名粉絲訂閱，未料，他突然宣布要住院開刀，主要是健檢診斷出肺部有結節，而且有逐年增大趨勢，決定動手術切除。

阿倫曬出躺在病床上的照片，透露自己將要去動小手術，他表示成立公司後，覺得身體還不錯，就疏忽健康檢查這件事，直到三年前被提醒後，便決定到醫院做自費檢查，當時加價做了「低劑量肺部斷層掃描 (LDCT)」的項目，診斷出肺部有不到0.6公分的結節，當時醫生告知不一定是惡性，但是得持續追蹤以防萬一。

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阿倫表示展開長達三年的追蹤，沒想到有逐漸變大趨勢，今年長到0.9公分，由於增長速度有點快，雖然不到1公分，不過醫生仍建議動手術，「這不是一個大手術，成功率和恢復機率都很高，而且切除後身體會自我調節，對日常生活基本不會有太大的妨礙」，她坦言即便下定決心切除，當拿到住院資料袋那刻，心裡還是手足無措，畢竟距離上一次住院，已經是15年前的事。

對於可能遭酸民嘲諷：「在日本爽，出事就回來用台灣健保」，阿倫澄清有按時繳納健保費（而且是兩倍健保費，日本和臺灣都要繳），絕對比一般人更遵守規則，「純粹是因為健檢在台灣，追蹤也在台灣，而且這次手術絕大部分是自費項目，大家真的可以放心」，接著強調接下來的時間，沒辦法持續更新影片，但會盡量利用準備好的存檔按時公開更新，讓頻道不完全中斷，在休養之餘，還是不忘幫粉絲著想。

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