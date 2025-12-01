日本達摩寺遭闖入破壞！中國女遊客越線毀「TW」圖案 台日網友怒炸

實習編輯藍子瑄／台北報導

中國遊客跨越保護線，動手破壞寺內排列的臺灣形狀與「TW」字樣達摩群。（圖／資料庫）

近期中日關係持續緊繃，中國官方雖呼籲民眾「暫時避免赴日旅遊」，大阪知名景點勝尾寺仍吸引大批遊客造訪。然而，這座以滿園達摩聞名的寺院，近日卻傳出中國遊客跨越保護線，動手破壞寺內排列的臺灣形狀與「TW」字樣達摩群，引發台日網友怒火。

一名台灣網友在 Threads 上發文指出，自己在勝尾寺，親眼看到一名中國籍女子越過標示線，牽著孩子、甩開丈夫的手後，直接踩進保護區，刻意破壞排列成臺灣形狀與「TW」字樣的達摩群。

更令原PO 傻眼的是，現場不只這名女子，後續還有其他遊客無視保護線，直接闖入區域內，甚至有人整個躺在達摩群上。讓她無奈直呼：「出來玩可以不用這樣吧？而且現在來日本不是很危險嗎？」影片曝光後立刻在網路上掀起討論。

不少網友看完影片氣憤難平，認為女子行為簡直「最差的身教」，連孩子、丈夫都在旁邊制止仍無動於衷。網友留言更痛批這些行為「踐踏別人的願望」、「亂碰別人的達摩會厄運纏身」，強調達摩不只是觀光裝飾，而是許多人的祈願與心意，任意破壞非常不尊重文化。

勝尾寺是大阪關西著名的「勝運之寺」，境內遍布上萬顆達摩不倒翁，象徵「跌倒七次、站起八次」的奮鬥精神。遊客在寺中挑選一顆有緣的達摩，寫下目標或人生願景，經點香與祈願後替它畫上第一隻眼睛；待願望實現，再補上另一隻眼，最後將「圓滿」的達摩帶回勝尾寺奉納。也因此，每一顆達摩都承載祈福者的故事，更被視為祝願的象徵。

如今卻因部分遊客任意跨線、破壞擺設，不僅造成現場混亂，也讓這座以「勝運」聞名的寺院蒙上陰影。網友呼籲，希望類似事件不要再上演，別讓其他人辛苦許下的願望成為無辜的犧牲者。

