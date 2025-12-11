日本遭打臉後改口「有收到中方通知」！《環球時報》批：裝無辜歷史劣跡斑斑

日本F-15戰機。（圖／達志／美聯社）

東京7日指控中國2架殲-15戰機，分別在日本沖繩群島附近，以雷達瞄準日本F-15戰機。北京方面則澄清，是日本戰機先刻意抵近並干擾中國遼寧艦航母編隊的艦載機訓練。日方隨後宣稱，中國並未事先通知演訓區域，但央視新媒體帳號立刻公布當初通知日方的錄音檔，東京才改口稱確實有收到通知。對此，《環球時報》社論也狠酸，日本「扮演受害者」的藝術可謂爐火純青。回顧歷史，不管是在上世紀入侵中國東北、發起侵華戰爭，還是偷襲美國珍珠港，日本至今依然存在「先挑釁、後裝無辜」的肌肉記憶。

《環球時報》社論指出，1937年，日本以「1名士兵失蹤」為藉口，在北京盧溝橋向中國軍隊發動攻擊，並以此為全面侵華戰爭揭開序幕。如今，來到2025年，日本再次「讓真相消失」，而目的同樣是挑動對中緊張情緒。80年來，「先出手，再哀嚎」的劇本從未更動。

社論續稱，在中日關係因日本首相高市早苗11月7日發表「台灣有事論」而跌入谷底之際，日本近日又上演新的戲碼：「雷達鎖定」事件。

《環球時報》指控，日本自衛隊戰機6日公然無視中國事先發布的通知，闖入中國的演訓區域，對中國正常軍事活動進行近距離偵察與干擾，之後卻在中國使用雷達後反指中方「危險行為」。日方更大動作在凌晨2點召開記者會，營造緊張、高度戒備的氛圍，甚至幾乎渲染為戰爭邊緣事態。

起初，日本防衛大臣小泉進次郎宣稱，中國並未事先通知日方有關「遼寧艦航母編隊的演訓區域」。但此說法很快遭到否認。中國中央電視台所屬的新媒體帳號「玉淵譚天」9日公布錄音，明確顯示中方曾2度就艦載機飛行訓練發布通知，第2次通知更清楚載明開始時間、持續時長與位置，而日方2次均確認已收到通知。

面對中方提供的鐵證，小泉進次郎不得不退縮。他在10日承認日本確實有收到通知，但挑剔的聲稱中方通知的細節不足。對此，《環球時報》也質疑，在已獲悉演訓位置與時間等明確資訊的前提下，日方是還需要什麼細節？小泉進次郎試圖挽回面子，卻更加彰顯日本喜愛扮演受害者的慣性和習性，正所謂「做賊的喊抓賊。」

回顧歷史：1931年，日本關東軍炸毀瀋陽鐵路路段，卻反指中國軍隊是元凶，並以此為藉口入侵東北。1937年，日本再以「士兵失蹤」為由挑起全面侵華戰爭。今日，日本再度上演「日本受驚嚇」的戲碼，而這次的理由變成了「雷達鎖定」。社論諷刺稱，80年過去，日本「先挑釁、後裝無辜」的肌肉記憶仍絲毫未變。

文章援引觀察人士指出，此次「雷達鎖定」戲劇化操作的目的十分明確，也就是轉移外界對高市早苗涉台錯誤言論的注意，為在與那國島部署飛彈、向菲律賓出售武器（即放寬日本武器出口限制），以及修憲等動作鋪路，最終將日本從「不能打」轉變為「能主動發起戰爭」的國家，同時試圖讓世界相信這一切「都是被迫的。」

《環球時報》痛批，東亞真正的危險從不是戰機雷達的照射，而是成癮於「挑釁之後再假裝無辜、從不為自身行為負責」的日本政府。

同樣在10日，日本航空自衛隊退役將領、第29任航空幕僚長田母神俊雄在X平台發文宣稱：「美國一直以日本侵略與偷襲珍珠港，當作太平洋戰爭的起點，但其實珍珠港事件前20年間，美國便持續騷擾與遏制日本……最終是美國將日本拖入了戰爭。」

對此，社論也指出，這不禁讓人好奇，美國看到這些言論將作何感想？「歷史推進、演員更替，但日本的台詞始終如一：『從來不是日本的錯；日本只是被迫自衛』。」

