日本選前民調 自維聯盟有望過2／3

日本眾議院選舉8日投開票倒數計時，各大報相繼發布選前最後民調結果均顯示，由自民黨與日本維新會組成的執政聯盟，有望突破300席，甚至跨越眾院總席次2/3門檻（310席），這將為日相高市早苗帶來壓倒性勝利。

此前，《朝日新聞》1日晚率先公布民調顯示，自民黨的席次可超越單獨過半（233席），自維聯盟總席次還可能達眾院2/3，這一調查曾引起外界震驚，但隨後《產經》亦得出相似結論。如今，《每日新聞》、《讀賣新聞》、《日本經濟新聞》及富士新聞網（FNN）等日媒「終盤」民調，都似乎印證這一趨勢。

日本眾院共465席，包括單一選區289席、比例代表制176席。以《讀賣新聞》的調查來看，自民黨（選舉公告前198席）在單一選區中的近半數維持優勢，席次可望大幅擴增。若計入比例代表制，自民黨有望跨越「絕對穩定多數」（261席）；加上維新會，執政聯盟甚至可能達2/3門檻（310席），一旦成真，即使參議院否決法案，也能在眾院再表決通過。

在野陣營方面，由立憲民主黨與公明黨組成的「中道改革連合」（簡稱「中道」，公告前合計167席），在單一選區與比例代表制的選情皆顯疲態，可能跌破100席大關，甚至席次腰斬。公明黨的支持母體為佛教「創價學會」，「中道」雖有選區得益於其組織動員力，但範圍有限。

國民民主黨在比例代表制部分表現穩健，但單一選區的選情疲軟，能否守住公告前的27席仍不明朗。參政黨（公告前2席）預計在比例代表制的席次大幅增加，但已不見選戰初期氣勢。

左翼陣營方面，共產黨持續苦戰，不確定能否保住公告前的8席。令和新選組（公告前8席）也面臨議席流失風險。在小黨之中，值得留意的是新興勢力「未來團隊」（Team Mirai），預計可在比例代表制奪得近10席。但因為提報的名單人數不足，可能出現「得票高於可分配席次」的特殊情況。

日本氣象廳已預警，投開票當天日本海沿岸恐遇降雪高峰，而這可能影響最終投票率。「中道」陣營擔心，其優勢選區恐會首當其衝。自民黨候選人則期待能受益於高市的高人氣，如果投票率上升，對自民黨更有利。