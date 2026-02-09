日本選後政局變化之際 吳思瑤示警：北京強化介入九合一選舉

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。 圖：金大鈞／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 同一天，亞洲政局出現兩項高度受關注的發展。一方面，日本眾議院大選結果出爐，自民黨大勝改寫政治版圖；另一方面，北京方面則傳出中共召開對台工作相關會議，並宣布成立因應台灣地方選舉的專責工作機制。對此，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤今（9）日透過臉書發文，對相關發展提出強烈質疑與批評。

她指出，國共論壇才剛落幕，中共隨即召開「對台工作會議」，並正式成立因應台灣地方選舉的專責工作專組，公開宣稱將「結合統戰、網路空間多重力量，重創島內台獨勢力」，顯示北京已經完全不再遮掩對台灣選舉的介入企圖。

廣告 廣告

吳思瑤表示，該場會議同時定調中共2026年對台的四大核心工作方向。第一，結合島內所謂「愛國力量」，全力阻止美國武裝台灣，意圖封殺台灣軍購案過關；第二，推進中國與台灣供應鏈融合，透過關稅優惠等誘因，聚焦切斷美台供應鏈合作的可能性；第三，創造有利統一的態勢，對外持續鞏固「一中法理」，對內則爭取島內親中統一力量，並嚴懲國內外所有主張或支援台獨的人士；第四，成立因應台灣地方選舉的工作專組，整合統戰與網路空間多重力量，重創島內台獨勢力。

她也直言，北京都已經「不演了」，但國民黨卻仍在「演戲」。她強調，這四項對台工作目標，絕對與剛落幕的國共論壇脫離不了關係，國民黨硬拗提出的15項政策合作意見，不過只是幌子，真正的核心目的，是國共合謀打擊台灣民主、弱化台灣國防，並推進武統布局。

吳思瑤痛批，國民黨自甘墮落，迎合中國介入台灣選舉，配合中國抵制台美軍購，「這不是賣台，什麼是賣台？」她也反問，親中、賣台路線是否真的能獲得選票支持，「看看日本，就知道答案了。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高市早苗帶自民黨大勝！林森北路旅館掛布條慶祝嗨翻天

快訊》高市早苗壓倒性大勝！自民黨聯手維新會過半 續掌日本政權