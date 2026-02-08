日本選舉對東亞的外溢影響

日本眾議員選舉8日投票，當晚投票截止後，NHK的出口民調顯示由自民黨與日本維新會組成的執政聯盟有望跨過三分之二的席次門檻，自民黨的席次單獨過半的機會濃厚。

此次改選自民黨若在日相高市早苗領軍下勝出，並與維新會組成偏保守的穩定執政聯盟，其勝選原因可略歸納為安全焦慮升高、在野整合不足，以及「穩定與改革並行」的政治敘事奏效。然而，比選舉結果更值得關注的是其對中日關係、兩岸互動與區域秩序可能產生的外溢影響。

廣告 廣告

在中日關係層面，高市若延續安倍以來的安全現實主義路線，包括強化美日同盟、提升防衛經費、強調台海穩定與日本安全的連動性，將加深北京對日本戰略定位的疑慮。中國對東海與台海議題的敏感度已明顯提高，日本若更明確介入相關議題，北京可能透過軍事存在、外交抗議與選擇性經貿手段回應。

短期內，雙邊互信下降、軍事活動常態化將成為趨勢。然而，雙方經貿依存仍深，未來較可能呈現的是「安全競爭升溫、經濟互賴延續」的雙軌結構，區域穩定更依賴精細的危機管理。

在兩岸層面，日本政局若向更鮮明的安全路線傾斜，北京可能將台海視為中日戰略互動的前沿。台日關係若在政治與安全領域更公開化，北京或以軍事演訓、灰色地帶行動與經貿調整回應，以向台、日釋放訊號。台灣因此面臨被納入大國競逐框架的風險，兩岸互動的彈性空間可能被進一步壓縮。

從區域結構觀察，美日同盟功能擴張與中國戰略警戒提升，將使東亞進入高張力的競逐格局。力量對比雖未失衡，但政治語言與軍事部署的強化容易放大誤判風險。區域秩序未必立即失序，卻更脆弱於偶發事件。

在此背景下，有必要對日、台執政黨提出警示。對日本而言，強化嚇阻能力固然是回應安全焦慮的政治選擇，但若政策訊號過於前傾、言辭過度象徵化，可能在東海與台海議題上推升誤判機率，使日本本土與周邊島鏈暴露於更高的軍事壓力。對台灣而言，深化與日本的合作有其戰略價值，但若缺乏風險控管與溝通機制，易被解讀為聯動對抗的一環，進而承擔安全與經濟代價。

東亞當前並非單純的價值對立，而是安全競爭與經濟互賴交織的複雜局面。任何一方若忽視相互依存的現實，或將內部政治動員置於區域穩定之上，都可能製造不穩定的因素。

避免擦槍走火的關鍵在於建立清晰的政策界線、穩定的溝通管道與對危機升高機制的自我節制。唯有在嚇阻與克制間維持平衡，日本與台灣才能在強化自身安全的同時，避免將區域推向難以預測的動盪。（作者為佛光大學公共行政與國際事務學系教授）