日本選舉高市大獲全勝 郭正亮揭國民黨要擔心的事：別變這黨

日本眾議院昨（8）日舉行改選，首相高市早苗率領執政聯盟贏得壓倒性勝利。對此，前立委郭正亮提醒，國民黨「不要變成立憲民主黨」比較值得討論，「國民黨真的要擔心的不是『抗中』，而是『親美』」。

綜合日本共同社、《每日新聞》、《讀賣新聞》報導，據共同社預估，8日眾院大選投票率達56.26％，較上屆大選高出2個百分點。自民黨在465席中囊括316席，是二戰後首度有單一政黨取得逾2／3席次，可說是壓倒性勝利。

郭正亮今天在中天政論節目《大新聞大爆卦》中被問到「有高市早苗在前，賴清德是否如法炮製」時表示，國民黨「不要變成立憲民主黨」比較值得討論。他指出，日本前首相、中道改革聯合共同代表野田佳彥一直不敢挑戰「台灣有事」說、談中國政策，這樣一來，會給外界中道改革聯合沒什麼主張的觀感，他們要怎麼選？而相較之下，高市早苗的主張則更為鮮明，比在野黨更親美、抗中。

郭正亮接著說，在親美這一方面，國民黨可能要小心，因為《華盛頓郵報》今日社論稱，高市早苗大勝對美國是好消息，美國總統川普在日本選前一周，也表態支持高市，「國民黨真的要擔心的不是『抗中』，而是『親美』」。他直言，高市早苗在「親美」、「抗中」方面都得分，讓日本民眾感受到，若日本要站起來，需要美國的支持。

最後，郭正亮研判，賴清德在看到日本選舉結果後，會在國防預算的議題上打得更兇、「會抓美國的立場逼國民黨要認」，所以他提醒，國民黨在處理這個議題時要小心，因為現在外界有普遍的認知，國民黨要在「鄭習會」後才提特別預算，這會很傷國民黨的形象。

