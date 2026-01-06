日本那珂市長訪海佃國小 小台江導覽

日本那珂市長先崎光（左）參訪海佃國小。（社大台江分校提供）

記者陳治交∕台南報導

日本那珂市長先崎光帶領那珂市教育委員會，六日參訪海佃國小，由小台江水手們分組介紹山海圳國家綠道展覽、淨堤護溪等台江流域學習故事，為台日教育文化交流，再跨出一大步。

海佃國小校長郭芳朱表示，小台江水手們將平日所學，透過導覽解說與日本教育界朋友交流，讓那珂市長先崎光、教育處長驚艷不已，孩子們不僅展現所學，也讓日方了解台南市教育的特色和用心，以及在環境教育上的努力與貢獻。

那珂市長先崎光十分稱讚小台江守護河川的精神，他說，「自己來台灣參加台江水日，從台江騎單車到烏山頭水庫已經兩年了，守護環境是全世界的運動，希望那珂市與台南市的學生能夠持續交流。」

海佃國小老師陳彤羚指出，小台江水手參與台江流域學習課程，學以致用，將守護貝克氏鹽草小論文，以及淨堤、水質檢測等護溪行動故事，倡議招潮蟹公車站牌的社會實踐行動方案，實地介紹導覽，為台南市做了一場很棒的國際文化交流，也給了同學們寶貴的學習經驗。