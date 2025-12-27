日本部落客品嘗「台灣親子丼」讚美味 網看照片笑翻

有一名日本部落客分享，自己再度品嘗「台灣親子丼」，還大讚超美味。（示意圖／unsplash）





台灣美食小吃非常多，吸引許多外國旅客來嚐鮮，而近日有一名日本部落客分享，自己再度品嚐「台灣親子丼」，還大讚超美味，讓台灣的饕客們一臉疑惑，到底什麼是「台灣親子丼」？

說到親子丼，多數人想到的都會是白飯上有雞肉塊，還有咕溜咕溜的半熟蛋，不過最近有日本部落客，分享自己品嚐了台灣親子丼，讓台灣人疑惑到底是什麼。

一碗火雞肉飯配上一顆滷蛋，沒想到台灣親子丼，就是這台灣常見的餐點組合，日本部落客幽默稱它為台灣親子丼讓網友笑翻。

廣告 廣告

有人說，第一次聽到這個說法好可愛也有人吐槽，是這樣沒錯，但好像不是這樣，概念上沒問題，卻還是覺得怪怪的。

更有網友分析火雞肉配雞蛋，算是親戚丼，台灣的雞肉飯有雞肉跟火雞肉兩種，滷蛋通常是雞蛋，但有時候也會用鴨蛋，其實真的不好判斷。

而這名日本部落客，過去也多次吃火雞肉飯，並稱它為台灣親子丼，再次引爆迴響。

更多東森新聞報導

愛玩車／bZ4X環島美食行旅開跑 八道限定料理九折

韓國留學生被「台灣泡麵信仰」圈粉 加1物美味升級還有幸福感

鐵牛龜鹿飲實測揭曉！百位司機8天有感、93%滿意推薦

