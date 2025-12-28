日本部落客狂讚「台版親子丼」 照片曝光全網噴笑：不能說你錯

日本部落客將這一碗道地台灣小吃稱呼為「台式親子丼」。（翻攝X@redhairblog_ken）

許多造訪過台灣的外國朋友，都會對台灣小吃印象深刻。日本部落客「紅毛の健」日前在社群平台X上分享了一張台式親子丼的趣味照，有趣的視角吸引許多台灣人熱情回應。

「紅毛の健」在社群紀錄造訪台灣的點點滴滴，從道地的牛肉麵到香噴噴的滷肉飯或消暑芒果冰，他都如數家珍。今年聖誕節他突發奇想，感嘆太久沒吃到台灣的親子丼，並大方亮出他口中的夢幻組合。

大家定睛一看，這所謂的親子丼其實就是國民美食雞肉飯再加上一顆入味的滷蛋，雖然外觀跟日式蓋飯大不相同，但雞肉配雞蛋的組合確實完美符合親子定義，這種奇妙的邏輯讓人忍不住想拍手叫好。

不少網友從沒想過台灣在地美食雞肉飯也算是親子丼的概念。（翻攝X@redhairblog_ken）

這其實不是他第1次玩這個梗，早在2023年他就曾推廣過這道台灣味，網友們看完後驚覺原來自己天天在吃親子丼，「從沒想過這種事」，紛紛讚嘆日本友人的腦洞大開：「嘉義人第一次聽到別人這樣稱呼」「概念上沒問題，但還是覺得怪怪的」「沒辦法說你錯」；不過也有內行網友提醒：「台灣的雞肉飯有雞肉跟火雞肉兩種，滷蛋通常是雞蛋，但有時也會用鴨蛋，其實真的不好判斷」。

