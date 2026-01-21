日本郵輪「海洋富士號」首航安平！黃偉哲親迎5百位高端客

國際豪華郵輪「海洋富士號」（MITSUI OCEAN FUJI）21日上午首度駛進台南安平商港，市長黃偉哲特別親臨碼頭迎接539位國際旅客。（觀旅局提供／洪榮志台南傳真）

國際豪華郵輪「海洋富士號」（MITSUI OCEAN FUJI）21日上午首度駛進台南安平商港，市長黃偉哲特別親臨碼頭迎接539位國際旅客，並致贈台南農特產果乾與觀光指南，向這批日本、歐美高端遊客推銷台南的魅力。黃偉哲強調，這不僅是一次航程的靠泊，更是台南走向國際、深化城市交流的重要里程碑。

隸屬日本三井海洋郵輪集團的「海洋富士號」，去年甫創立便定位為高端奢華品牌。此次航程由日本那霸出發，依序停靠高雄、台南與基隆。黃偉哲指出，首航旅客有許多首度造訪台灣的日本友人，台南與日本擁有深厚的歷史連結，日治時期留下的建築與文化記憶，更是這座城市獨特的魅力所在。

國際豪華郵輪「海洋富士號」（MITSUI OCEAN FUJI）21日上午首度駛進台南安平商港。（觀旅局提供／洪榮志台南傳真）

黃偉哲還強調，無論旅客是搭機或乘郵輪而來，市府都希望能透過完善的配套，讓遊客在短暫的停留中感受到府城的熱情。他還提到，期待旅客帶著美好回憶重遊台南，未來透過雙方密切合作，吸引更多高端郵輪選擇靠泊安平，帶動地方經濟發展。

市府觀光旅遊局為迎接這批貴客，也在碼頭邊安排極具本土文化特色的藝陣表演，熱鬧非凡的場面，吸引大批旅客駐足拍照，現場充滿歡樂氛圍。觀旅局長林國華表示，安平商港具備國際級郵輪靠泊的設施實力，且鄰近觀光核心區域，是發展「郵輪觀光」的絕佳地點。

林國華進一步指出，繼去年9月「奧德賽號」到訪後，「海洋富士號」的入港，象徵台南郵輪市場已逐步展現成果。市府團隊近期積極與台灣港務公司合作，邀請郵輪商踩線，並針對「食、宿、遊、購、行」等五大面向全面升級，還協調公車駛入港區接駁，務求提供最友善的國際旅遊環境。

觀旅局也說，「海洋富士號」全長約198公尺、總噸位逾3.2萬噸，主打日式精緻款待。針對此次以日籍與歐美人士為主的高端客群，該局也特別配置英、日語專業旅服人員提供諮詢。旅客在抵達後，隨即展開台南歷史文化深度遊程。

