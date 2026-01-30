日本都市傳說現身高岡！街頭「老奶奶標誌」真相暖哭全網

國際中心／吳宜庭報導



日本富山縣高岡市近日出現一面「神祕標誌」，吸引大量網友關注。這面黃色菱形標誌上印有一名拄著拐杖、穿著和服的老奶奶剪影，照片在社群平台X上曝光後，短時間內就突破58萬次觀看、近2萬人按讚，網友紛紛驚訝表示「真的假的，從來沒看過！」。然而，當地警察與市府皆表示對標誌毫無所知，標誌的設置來源成為一段都市傳說。





日本最神祕都市傳說！「老奶奶標誌」現身高岡街頭...背後故事暖哭全網

這一面「神祕標誌」已有45年的歷史。（圖／翻攝自Ｘ ＠masuomickey）

經過調查，當地居民發現這面標誌其實已有45年的歷史。居民回憶，標誌大約在昭和55年（1980年）出現，當時該路段曾發生交通事故，居民為了守護長者安全，便自發合力豎立這個「愛心標誌」，當地居民回憶，「我讀小學二年級放學回家時，它就突然立在那裡了」。根據日本法規規定，黃色菱形的警告標誌有27種固定圖案，雖然此標誌未列入日本現行交通警戒標誌的官方規格，居民卻早已習以為常，成為道路景觀的一部分。

由於標誌屬於未經申請的「規格外」設施，按照現行法規原本應予拆除，但隨著事件曝光，網路與地方社群紛紛呼籲保留。高岡市公所表示，若當地居民表達明確意願，將會重新研議標誌的保存方案。貼文曝光後，許多日本網友紛紛留言，「我的家鄉也有類似的事情」、「還有爺爺的標誌」、「我每天都會在通勤的路上看到」、「說真的，我從來沒見過它」、「我是本地人，我記得它大約是在1980年安裝的」。

