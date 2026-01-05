日本都市部外國籍學童「爆入學」！日語指導人力吃緊 東京、大阪成集中地
日本公立學校中，外國籍與外國背景學童人數持續攀升，都市地區尤為明顯。《產經新聞》報導，日本各地公立小學、國中與高中，近年接連出現外國學生大量轉入的情況，其中不乏幾乎不會說日語的孩子，教育現場在語言與教學因應上承受相當壓力。相關調查顯示，語言能力不足將直接影響其後續學習與升學，使基礎日語教育成為不可迴避的課題。
根據日本文部科學省調查，截至令和5年5月，公立小學、國中、高中及特別支援學校中，包含外國籍與日本國籍在內、需要日語指導的兒童與學生共計6萬9,123人，創下自平成3年開始統計以來新高。《產經新聞》指出，這類學生明顯集中於都市地區，大阪與東京都心文教區皆出現人數快速增加的情況。在東京都文京區等地的小學，外國籍學童轉入人數顯著增加，其中以中國籍學生居多。部分教育現場人士形容，外國學生在短時間內大量轉入的現象，有人比喻為過去的「爆買」，稱之為「爆入學」。
地方學校的壓力亦在各地浮現。《Yahoo!新聞》專題指出，神奈川縣愛川町人口約4萬人，其中外國籍居民約3,890人，占比接近一成。當地愛川町立中津小學全校約420名學生中，具有外國背景者超過100人，約占四分之一，學生來自秘魯、巴西、菲律賓、斯里蘭卡、巴基斯坦等15個國家。中津小學設有日語指導教室，不同年級、不同母語的學生一同學習日語。教室內除教師外，還有地方政府派遣的日語指導協力者協助，但可對應語言有限，實際教學需透過簡單英語、肢體動作、圖卡與平板翻譯功能輔助進行。校方指出，學生多能在數個月至一年內進行日常會話，但漢字與學科用語理解仍是難關。
《產經新聞》亦報導，埼玉市南區市立向小學全校544名學生中，被視為外國籍背景的學生約占一成，其中23人需要日語指導，5年前僅1人。校長田山豐表示，外國背景學童自2至3年前開始急速增加，日語指導負擔明顯加重。南區另一所市立小學，目前需要日語指導的學生也有22人，校長坦言，1名教師同時照顧多名學生「相當吃力」。在都市部轉學生中，中國籍學生的比例尤其受到關注。《產經新聞》報導，令和6年度統計顯示，大阪市小學與國中轉入的外國籍學生中，約四分之三來自中國。部分學習塾因應需求，設立中國學生專用班級，招生情況熱絡。
《產經新聞》指出，大阪市進學塾「アーガス進學會」大阪玉造校，自令和5年底起中國學生快速增加，部分校舍中，中國學生已占全體約兩成。該塾於翌年春季設立專用教室，教授日本語讀寫、發音與日本生活禮儀，待學生具備基礎後，再銜接一般課程。報導指出，不少轉入日本的中國學生以日本難關大學為目標，甚至有志報考醫學系。塾方表示，常聽到學生與家長表達「希望將來在日本生活」的意願。分析認為，這波趨勢與中國社會高度競爭的升學與就業環境有關。
在少子化背景下，東京都的兒童政策亦受到關注。《產經新聞》報導，東京都知事 小池百合子 接受專訪時表示，東京都近年持續推動「兒童優先、嬰幼兒優先」政策，包括針對0至18歲兒童，每人每月發放5,000日圓的「018支援」。她指出，相關政策推動下，去年上半年東京都出生數雖僅小幅增加，但已轉為正成長。
小池百合子在專訪中表示，少子化對策與兒童培育是面向未來的重要施策，並指出若年輕世代將結婚、生育與育兒視為風險，社會將持續萎縮。她形容，母親人數減少將導致社會結構進一步縮小，這被稱為「靜默的有事」，東京都正嘗試透過政策進行因應。
面對外國籍學童集中湧入、日語指導人力不足的情況，《產經新聞》指出，部分教育現場已開始嘗試運用生成式人工智慧（AI）等數位技術，作為語言溝通與學習支援的輔助工具，以補足現行人力不足的狀況。
