日本酒通關時間變長 石平嗆：不會因為中共搞小動作就屈服

[Newtalk新聞] 日媒報導，日本出口至中國的食品等商品，尤其是日本酒，近期通關所需時間變長，可能與日本首相高市早苗日前發言有關，對此，日本維新會參議員石平今（9）日表示，日本已經習慣中共搞這些偷雞摸狗的小動作，日本不會為此屈服，「我們不怕它們」。

石平今上午率訪團成員，包括石平事務所秘書一色正春、靜岡大學教授大野旭、千葉工業大學準教授近衛飛鳥、印太戰略智庫執行長矢板明夫赴立法院拜訪。民進黨立委王定宇、沈伯洋、羅美玲、陳俊宇、黃捷、李坤城、張雅琳等人出席。

媒體詢問，是否有機會跟國民黨、民眾黨立委互動？石平回應，這次的因為我們很短...這次我的這個整個行程都是預先安排，且明天就要回到日本，今天的行程已經安排得非常滿。他說，如果有機會跟其他政黨同仁交流，如果國民黨願意與他交流，他非常榮幸。

石平笑稱，他連想去故宮博物院都沒時間，想去吃東坡肉也沒時間。他說，未來還有很多機會來台灣，將來希望跟台灣各方面的人士，各個政黨能夠有機會交流的話，他會非常榮幸的。

另針對日本酒出口中國通關時間變長一事，石平則說，日本國民、日本政府已經習慣，就是中國共產黨總是搞這些偷雞摸狗、搞這些小動作。他說，當然也要認真看待，要怎麼採取對抗措施。

石平強調，日本國民、日本政治家或者高市政權，不會因為中國共產黨搞這些小動作就屈服，「我們不怕它們」。

