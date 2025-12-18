日本醫學博士周東寬揭開「粒線體」與預防醫學的健康奧秘

中華大學校長劉維琪(左)致贈紀念品給日本醫學博士周東寬(右)

記者黃秋儒／台北報導

日本醫療法人健身會理事長、知名醫學博士周東寬說：「在2024年台灣十大死因中，有8項與慢性病相關，包含癌症、心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、慢性下呼吸道疾病、腎炎/腎病症候群及腎病變，以及與慢性發炎密切相關的肺炎，凸顯了台灣社會疾病型態已轉向慢性病與慢性發炎問題。」

周東寬醫學博士於今（18）日受邀至中華大學演講，以「從粒線體細胞層面的角度談預防醫學」為題，深入探討微觀細胞對整體健康的關鍵影響力，從粒線體細胞層面的角度談「預防醫學」。

講座首先由中華大學校長劉維琪致歡迎詞，他表示，周東寬博士長年旅居日本，今年獲得台灣駐日代表處提報國際醫療典範獎，為台灣之光，在預防醫學與細胞療法領域享有盛譽。現代醫學正從「治療疾病」轉向「預防疾病」，而關鍵的秘密就在人體細胞內的能量工廠——粒線體。劉維琪也強調，許多文明病如癌症、糖尿病及神經退化性疾病，往往源於粒線體功能的衰退與氧化壓力過大。呼籲健康是學習的基礎能源，健康就從當下開始做起。

周東寬博士以深入淺出的方式解釋粒線體如何將養分轉化為能量（ATP），支撐人體日常運作。他提到，當粒線體效能降低，細胞就會提早老化甚至產生變異。因此，維持粒線體的品質與數量，是實踐預防醫學最基礎也最有效的方法。分享了多項臨床觀察，證明透過生活型態的調整，能有效喚醒細胞生命力，「粒線體」就是啟動長壽的基因。

中華大學提供

周東寬博士中日文健康著作約百餘本，教導自創的「蟑螂體操」與各項運動，提供容易執行的健康生活指南，從細胞層面守護自我的身心平衡。

周東寬最後總結指出，「顧好粒線體」就是最根本的預防醫學，透過聰明的生活選擇，讓身體的能量工廠穩定運作，自然能減少對醫療資源的依賴，實現「少用健保、用得更聰明」的目標。