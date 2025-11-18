日本醬油邊境查驗防腐劑又超標 食藥署：即起加強抽驗比率

食藥署今（18）日公布邊境上週邊境查驗不合格食品品項共10項，其中日本醬油檢出防腐劑雙十二烷基硫酸硫胺明超標，在邊境須全數退運或銷毀。食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，日本醬油自今年5月10日起至11月10日止，共報驗1161批，其中不合格3批，不合格率為0.3%，不合格原因為防腐劑不合格。故自即日起我邊境將針對日本醬油採取加強抽批查驗，抽驗比率為20~50%。



劉芳銘指出，這批重達8.10公斤的日本醬油，是由好食國際有限公司報驗的日本出口「醬油(KAKUMEI SOY SAUCE）」，檢出防腐劑雙十二烷基硫酸硫胺明0.02 g/kg；依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，雙十二烷基硫酸硫胺明於醬油用量以Laurylsulfate計為0.01 g/kg以下，該批日本醬油不合標準，在邊境必須全數退運或銷毀。



另祐美有限公司在邊境報驗加拿大出口的「綜合維生素液體飲料(3117 KIDS MULTIVITAMIN LIQUID 30ML)」也檢出防腐劑己二烯酸1.6 g/kg。經東案內產品係為噴霧型態之產品，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，案內產品非表列准用之食品範圍，不符合食品安全衛生管理法第18條第1項規定，依法該批產品4.32公斤，必須全數退運或銷毀。



劉芳銘指出，另即日起我邊境針對祐美有限公司報驗之產品，都將採取加強抽批查驗，查驗比例為20~50%。



食藥署上午公布有10項邊境查驗不合格名單，包括有越南的新鮮高麗菜、加拿大的綜合維生素液體飲料、印尼的仙草、菲律賓的冷凍章魚等，分別被檢出農藥、重金屬或防腐劑不合格。



劉芳銘說，另本次蜂之鄉有限公司從中國進口的一批「速凍葡萄」，也因一口氣檢出兩種農藥祿芬隆0.02 ppm、依滅列0.02 ppm違規，總重4748公斤必須依規定全數退運或銷毀。依據「農藥殘留容許量標準」，祿芬隆以其他（蔬果類）0.01 ppm為法規容許值；依滅列則為不得檢出，應低於檢測方法之定量極限0.01 ppm，案內不符合商品依規定退運或銷毀。







