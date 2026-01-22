日本重啟全球最大核電廠，但福島記憶仍揮之不去

柏崎刈羽核電廠擁有全球最大的裝機容量。 [Getty Images]

日本在2011年福島核災迫使全國反應堆停運後，首次重啟全球最大的核電廠。

位於東京西北的柏崎刈羽核電廠第六號反應堆在當地居民對安全的擔憂聲中獲准重啟。由於警報系統故障，重啟延遲了一天，預計下月開始商業運行。

日本高度依賴能源進口，因此很早便採用核能。然而，2011年發生的日本史上最強地震引發福島核電廠爐心熔毀，導致史上最嚴重的核災之一，迫使全國54座反應堆全部停運。

這是日本核能重啟進程中的最新一步，但仍有很長的路要走。

柏崎刈羽核電廠的第七號反應堆預計要到2030年才會重啟，而其他五座可能面臨退役。這使得該廠的容量遠低於七座反應堆全部運行時的820萬千瓦。

2011年，位於東京東北220公里（135 英里）海岸的福島第一核電廠發生爐心熔毀，導致放射性物質外洩。當地居民被迫撤離，儘管官方目前已保證安全，許多人至今仍未返回。

批評者指出，電廠業主東京電力公司毫無準備，它與政府的應對缺乏協調。一份獨立政府報告將此稱為「人為災難」，並將責任歸咎於東京電力公司，法院後來裁定其三名高管無過失。

日本首相高市早苗主張讓更多停運的反應堆重新啟動。 [Getty Images]

在過去十年裡，日本一直試圖重啟那些電廠，希望在2050年達成淨零排放。

自2015年以來，日本已重新啟動33座可運轉反應堆中的15座。柏崎刈羽核電廠是東京電力旗下第一座重新啟動的電廠。

在2011年之前，核能占日本電力的近30%，而該國原本計劃在2030年前將這一比例提高到50%。去年發布的能源計劃則提出一個較溫和的目標：希望在2040年前讓核能提供20%的電力需求。

即便如此，這仍可能會很棘手。

「曇花一現」

全球核能發展勢頭正在加速。國際原子能機構估計，到2050年全球核電容量可能會增加到超過兩倍。在日本，截至2023年，核能僅占電力的8.5%。

首相高市早苗於去年十月就任後，一直強調核能對日本能源自給的重要性。尤其是在日本預期資料（數據）中心與半導體製造將導致能源需求激增的情況下。

日本領導人和能源公司長期以來一直推動核能。他們表示，核能比太陽能和風能等再生能源更可靠，也更適合日本多山的地形。但批評者指出，對核能的重視是以犧牲再生能源投資和減排努力為代價。

如今，當日本試圖重振其核能雄心時，運轉反應堆的成本已大幅上升，部分原因是新的安全檢查要求試圖重啟電廠的企業投入巨額資金。

慕尼黑工業大學高級研究員弗洛倫汀·科本博格（Florentine Koppenborg）博士說：「核能的成本比他們原本以為的要昂貴得多。」

政府可以補貼這些成本，或將其轉嫁給消費者——對於數十年來一直宣稱核能價格低廉的日本領導人而言，這兩者都是難以接受的選項。在家庭抗議生活成本上升的時刻，昂貴的能源帳單也可能對政府造成衝擊。

科本博格表示，政府在財務上支持核能時「雙手被綁住了，除非它願意推翻核能的主要賣點之一」。

他說：「我認為日本的核能復興只是曇花一現，因為這並未改變日本核能衰退的大局。」

目前，柏崎刈羽核電廠的七座反應爐中，只有一座將重新啟動。 [Getty Images]

除了對再度發生福島那樣的災難感到擔憂之外，一連串的醜聞也動搖了公眾信任。

柏崎刈羽核電廠尤其深陷一些醜聞。2023年，該廠一名員工將一疊文件放在車頂後忘記拿下，開車離去後將其弄丟。去年11月，另一名員工被發現不當處理機密文件。

東京電力一名發言人表示，公司已將事件通報給核能規制廳，並補充說公司旨在持續改善安全管理。

科本博格表示，這些揭露對透明度而言是「一個好跡象」。但它們同時也顯示出「東京電力在努力改變自己的做法以及對待安全的方式」。

本月稍早，核能規制廳停止了對該國的中部電力濱岡核電廠重啟反應爐的審查，因為該公司被發現操縱測試中的地震數據。公司道歉稱：「我們將繼續真誠並盡最大可能地回應核能規制廳的指示與指導。」

前高級核安官員根井久則告訴BBC，雖然他對濱岡的醜聞「感到驚訝」，但相信對其營運商施加的嚴厲懲罰將能嚇阻其他公司做出同樣的事。

他說，電力公司應該意識到「不要（篡改數據）」的重要性，並補充當局將「拒絕並懲罰」違規的公司。

能否應對下一場災難

福島發生的事件使日本民意轉向反對原本被視為負擔得起且可持續的核能。

成千上萬的居民對東京電力與日本政府提出集體訴訟，要求就據稱與輻射暴露有關的財產損失、情緒困擾和健康問題進行賠償。

根據皮尤研究中心的調查，在2011年3月災難發生後的數週內，44%的日本人認為應該減少核能使用。這一數字在2012年躍升至70%。但日本商業出版物《日經》2022年的民意調查顯示，若能確保安全，有超過50%的人支持核能。

許多人仍然反對日本的核能復興。 [Getty Images]

但恐懼與不信任仍然存在。2023年，福島第一核電廠排放經處理的放射性廢水，在日本國內外都引發了焦慮與憤怒。

許多人仍然反對重啟核電廠。去年12月，數百名抗議者聚集在柏崎刈羽核電廠所在的新潟縣議會外，表達對安全的擔憂。

「如果電廠出了什麼事，承受後果的人會是我們。」一名抗議者告訴路透社。

上週，在柏崎刈羽核電廠重啟之前，一小群人再次聚集在東京電力總部前抗議。

自福島事故後，核安標準已大幅提升。2012年成立的內閣機構核能規制廳如今負責監管全國核電廠的重啟。

在柏崎刈羽，已建造15公尺（49英尺）高的防波堤以抵禦大型海嘯；具備防水功能的門現在保護著設施中的關鍵設備。

前高級核安官員根井久則說：「根據新的安全標準，（日本的核電廠）即使再遇到像2011年那樣的地震和海嘯也能存活。」

但科本博格擔心的是：「他們正準備應對過去見過的最糟情況，但不是為了即將到來的可能性。」

一些專家擔心，這些政策在面對因氣候變遷導致的海平面上升，或日本長期預期的百年一遇超級大地震時，規劃仍然不足。

科本博格說：「如果過去再次重演，日本準備得非常好。如果真的發生完全意料之外的事情，出現比預期更大的海嘯，那我們無從得知結果。」