日本重啟全球最大核電廠！311大地震後封存14年 高市實踐能源政見第一步

日本東京電力公司昨（9）日宣布，位於新潟縣的柏崎刈羽核電廠6號機組已於下午2時重啟核反應爐。這座擁有全球最大發電容量的核電廠，自2011年311大地震後便陷入超過14年的停擺，終於重新投入運作。

日本東京電力公司昨（9）日宣布，位於新潟縣的柏崎刈羽核電廠6號機組已於下午2時重啟核反應爐（圖／路透社）

2011年3月11日，日本發生芮氏規模9.0強震引發海嘯，導致福島第一核電廠發生嚴重的爐心熔毀事故。受到該起悲劇影響，日本境內核電廠全面進入停用狀態，柏崎刈羽核電廠也因此封存至今。

根據外媒報導，東電公司昨日在聲明中證實，柏崎刈羽核電廠6號機組已於下午2時順利啟動。事實上，東電在今年1月就曾嘗試重啟該機組，但當時因系統響起警報，作業在啟動短短數小時後便緊急喊卡，直到今日才真正克服障礙完成重啟。

日本首相高市早苗8日帶領自民黨在眾議院大選中奪下壓倒性勝利，其選前主張包含透過推動核能發電來重振日本經濟、確保能源安全。柏崎刈羽核電廠的重啟，被視為高市內閣實踐能源政見的第一步。



