日本重大命案！3女陳屍浴室 母破門崩潰了

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警方在日本北海道札幌市一處公寓浴室內發現3名年輕女性死亡，正進一步調查案發原因。（示意圖／翻攝自pexels）





日本北海道札幌市一處公寓9日驚傳3死案件，一名婦人因遲遲聯絡不上女兒報警求助，警消人員進入屋內後，在浴室發現3名年約20多歲女性已明顯死亡。由於現場留有燃燒過的蜂窩煤，警方研判3人可能共同尋短，詳細情況仍待釐清。

母憂女失聯急報警

根據日媒《北海道放送》報導，一名婦人9日上午遲遲聯絡不上女兒，擔心對方發生意外，因此前往其位於札幌市白石區的住處查看。不料抵達後發現大門深鎖，且多次敲門均無人回應，於是報警求助。警方與消防人員獲報趕抵現場後，隨即進入屋內確認狀況。

3名女子倒臥浴室

進入屋內後，警方與消防人員在浴室發現3名年輕女性倒臥在地，經確認均已死亡。消防單位指出，3人身上未發現明顯外傷。警方在現場勘查時，於浴室內發現2個燃燒過的蜂窩煤，並確認浴室出入口及通風設備曾遭封閉。目前警方尚未公布3名死者身分，正進一步釐清3人的關係及案發經過，詳細死因仍有待調查確認。

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