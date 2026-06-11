日本重大發現「2條新活斷層」 專家曝恐有規模7以上強震

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日本瀨戶內海發現2條新的活斷層。（圖／Google地圖）





日本國立研究開發法人「產業技術綜合研究所」（簡稱產總研）研究團隊近日發表重大地質發現，於瀨戶內海中部的「燧灘」海域，首度確認了2條過去未知的海底活斷層。據產總研評估，這2條活斷層的規模龐大，未來不排除有引發規模7以上強烈地震並伴隨海嘯的風險，當局預計於今年度展開進一步的鑽探調查，以釐清過去的地震歷史。

填補調查空白 燧灘首度探測出活斷層

據《每日新聞》報導，產總研指出，這次發現活斷層的地點位於被愛媛、香川、廣島、岡山四縣環繞的瀨戶內海中部「燧灘」海底。過去學界就曾指出該海域存在活斷層的可能性，但始終未進行詳細的探測。直到2025年10月至11月期間，產總研動用船隻對燧灘全海域進行了全面的海底音波探測，才終於首度確認這2條全新活斷層的確切位置。

斷層綿延數十公里 橫跨愛媛與香川外海

根據探測結果，新確認的第一條活斷層總長度超過35公里，一路從愛媛縣上島町的弓削島外海，延伸至同縣今治市的伯方島與大島外海；而另一條活斷層則位於燧灘東側海域，穿過香川縣三豐市外海至觀音寺市外海，總長度也超過25公里，而兩條斷層的長度皆具備引發毀滅性大地震的條件。

恐引發規模7強震 將啟動海底鑽探解密

產總研團隊警告，這2條新發現的活斷層，皆有可能引發規模7以上的大地震，且地震發生後更可能伴隨海嘯威脅沿岸安全。

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負責此次調查的產總研活斷層評估研究小組組長大上隆史表示，「在過去調查的空白區域確認了活斷層的存在，這也讓過去一直被忽略的地震災害風險浮上檯面。」他強調，未來將透過實際鑽探等進一步的調查，解開這片海域過去的地震歷史與活動週期，以利提前建立防災對策。

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