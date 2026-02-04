日本重大車禍！8女高中生「人行道上被撞」 2人斷骨重傷

國際中心／倪譽瑋報導

4日下午，日本發生多人受傷的大車禍。（示意圖／翻攝自Pixabay）

日本發生嚴重車禍！當地媒體報導，4日下午在日本茨城縣日立市，一輛汽車不明原因開上人行道，從後方撞上了8名女高中生，由於4日有例行考試，她們提早下課，沒想到吃完飯後遇到意外，有6人受傷並被送往醫院、據稱其中兩人為重傷，包括腿部骨折，警方正在調查這起事件的詳情。

據日媒《NHK》報導，4日下午2點30分左右，日立市金澤町一名當地居民通報消防單位「一輛汽車衝上了人行道，撞到了一些高中生」，警方趕到後立即展開緊急應對。

事故一共造成六人受傷，據悉其中兩人受了重傷，包括腿部骨折，但傷者都意識清醒，火速送醫治療。警方稱，車輛是從後方撞上這八名學生，她們剛放學、吃完飯，正在回家的路上。而駕駛車輛的是一位70多歲男子。

學生所讀的學校則說明，所有受傷者均為校內一年級學生，由於4日有例行考試，上午11點左右提早放學。目前當局正持續釐清這起事件的詳情。

