高市早苗挺台！日本國安概念轉變了 彭博：2022裴洛西訪台是關鍵

2022年8月3日，時任總統蔡英文在總統府頒授美國眾議院議長裴洛西「特種大綬卿雲勳章」。美聯社資料照片



美國時任眾議院議長裴洛西2022年首度訪台後，中國向台灣上空和日本的專屬經濟海域發射彈道飛彈。外媒發現，此舉促使日本民眾堅定支持對國家安全戰略進行重大改革，更使國防產業成為日本經濟最具活力的一環。

彭博社報導，裴洛西（Nancy Pelosi）2022年8月初造訪台灣時，外界普遍預期會引發北京當局強烈反彈；這是25年來首位美國極具影響力的政治人物訪台。隨後，中國在台灣周邊加強軍演、發射彈道飛彈，引發一系列連鎖反應。

「這對一般日本民眾來說猶如一記警鐘」，日本防衛省前官員、東京智庫「地經學研究所」主任研究員小木洋人指出，這起事件對日本國會議員和廣大民眾均產生深遠影響。此前，在野黨議員強烈反對增加國防經費，但到了2022年底，國會辯論的焦點已經轉移到如何籌措資金。

小木表示，2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭，引發了日本民眾積極討論中國可能在台灣議題上採取的行動，「但這還不夠」。6個月後，在裴洛西訪問日本後，北京決定向日本專屬經濟海域（EEZ）發射飛彈，這才真正顯示中國是「一個真正的安全威脅」。

民調顯示了日本人觀點的轉變。 2022年5月，在俄羅斯入侵烏克蘭3個月後，《朝日新聞》的民調顯示，超過60%的受訪者支持強化日本的國防，創下歷史新高。而在中國發射飛彈後，支持日本發展反擊能力（敵基地打擊能力）的受訪者比例也大致相同。

而在日本政府陸續通過《國家安全保障戰略》、《國家防衛戰略》、《防衛力整備計畫》等「新版安保三文書」，並推出為期5年的國防建設計劃後，日本國防產業供不應求，三菱重工等主要承包商競相擴大產能，不僅是為了滿足東京的需求，更為海外客戶服務。

日本學習院大學教授、地經學研究所研究員江藤名保子表示，2022年對於日本企業來說也是一個「覺醒時刻」。據該智庫調查顯示，到2024年初，超過38%的日本大型企業已經設立專門的經濟安全部門。

正是在日本民眾與企業界對中國風險敏感度日益提升的背景下，日本與中國圍繞「台灣有事」議題於最近爆發。

日本首相高市早苗7日在國會表示，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」後，中國強烈抨擊相關言論，並祭出多項經濟反制措施。

然而，高市早苗及其內閣在日本的支持率原本就很高，如今更攀升到大約70%。這是自20年前小泉純一郎以來，日本首相獲得的最高支持率。江藤名保子說道：「日後回顧2022年時，我們會視其為邁向新時代轉型的開端。」

