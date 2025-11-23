高市早苗挺台！日本國安概念轉變了 彭博：2022裴洛西訪台是關鍵
美國時任眾議院議長裴洛西2022年首度訪台後，中國向台灣上空和日本的專屬經濟海域發射彈道飛彈。外媒發現，此舉促使日本民眾堅定支持對國家安全戰略進行重大改革，更使國防產業成為日本經濟最具活力的一環。
彭博社報導，裴洛西（Nancy Pelosi）2022年8月初造訪台灣時，外界普遍預期會引發北京當局強烈反彈；這是25年來首位美國極具影響力的政治人物訪台。隨後，中國在台灣周邊加強軍演、發射彈道飛彈，引發一系列連鎖反應。
「這對一般日本民眾來說猶如一記警鐘」，日本防衛省前官員、東京智庫「地經學研究所」主任研究員小木洋人指出，這起事件對日本國會議員和廣大民眾均產生深遠影響。此前，在野黨議員強烈反對增加國防經費，但到了2022年底，國會辯論的焦點已經轉移到如何籌措資金。
小木表示，2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭，引發了日本民眾積極討論中國可能在台灣議題上採取的行動，「但這還不夠」。6個月後，在裴洛西訪問日本後，北京決定向日本專屬經濟海域（EEZ）發射飛彈，這才真正顯示中國是「一個真正的安全威脅」。
民調顯示了日本人觀點的轉變。 2022年5月，在俄羅斯入侵烏克蘭3個月後，《朝日新聞》的民調顯示，超過60%的受訪者支持強化日本的國防，創下歷史新高。而在中國發射飛彈後，支持日本發展反擊能力（敵基地打擊能力）的受訪者比例也大致相同。
而在日本政府陸續通過《國家安全保障戰略》、《國家防衛戰略》、《防衛力整備計畫》等「新版安保三文書」，並推出為期5年的國防建設計劃後，日本國防產業供不應求，三菱重工等主要承包商競相擴大產能，不僅是為了滿足東京的需求，更為海外客戶服務。
日本學習院大學教授、地經學研究所研究員江藤名保子表示，2022年對於日本企業來說也是一個「覺醒時刻」。據該智庫調查顯示，到2024年初，超過38%的日本大型企業已經設立專門的經濟安全部門。
正是在日本民眾與企業界對中國風險敏感度日益提升的背景下，日本與中國圍繞「台灣有事」議題於最近爆發。
日本首相高市早苗7日在國會表示，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」後，中國強烈抨擊相關言論，並祭出多項經濟反制措施。
然而，高市早苗及其內閣在日本的支持率原本就很高，如今更攀升到大約70%。這是自20年前小泉純一郎以來，日本首相獲得的最高支持率。江藤名保子說道：「日後回顧2022年時，我們會視其為邁向新時代轉型的開端。」
更多太報報導
中日緊張影響明年初日中韓領導人會談？共同社：中方已拒絕
北京禁日本水產品 北海道業者老神在在「其實沒那麼困擾」
彭博：若中國加強施壓 日本將深化與美同盟、可能加強對中科技管制
其他人也在看
直戳中國面子！專家曝日本3招不怕水產禁令
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事論」，引爆中國強烈不滿，宣布恢復日本水產進口禁令。對此，日本專家指出，高市早苗仍有三項具有實質效果的反制手段，能在外交與貿易牽制中國。高市早...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
高市早苗「台灣有事」風波 彭博：遠因可追溯至「這女人」訪台
彭博資訊解讀，當美國前眾院議長裴洛西在2022年8月訪台，引發中共後續軍演，將彈道飛彈射過台灣上空，落在日本專屬經濟海域...聯合新聞網 ・ 7 小時前
金融穩定風險升高 韓國央行料讓利率連四凍
韓國央行（BOK）預定27日發布政策聲明，儘管基準利率已連三凍，金融穩定風險升高下，分析師表示今年結束前再降息的預期銳減，本周例會料繼續按兵不動。中時財經即時 ・ 6 小時前
中國抵制日本延燒！他曝一現象 網喊：希望禁止全世界
日本首相高市早苗「台灣有事」發言引發中國強烈反彈，繼發布旅遊警示後，中國政府暫停辦理日本水產品進口手續。總統賴清德近日在社群平台發文「今天的午餐是壽司還有味噌湯」，並標註「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」，引發廣大討論；PTT創世神杜奕瑾說，現在中國禁什麼，台灣反著做就對了。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
慈濟人醫會出任務 關懷雲林口腔癌患者
相較於都會區，鄉下就醫比較不方便，慈濟人醫會定期往診，尤其能給予弱勢族群、以及高齡長者最實質的幫助。雲林一名陳先生罹患口腔癌、又遭逢兒子過世，雙重打擊意志消沉，慈濟人醫會和志工，用愛心與專業陪伴，...大愛電視 ・ 7 小時前
6架次共機越台海中線擾周邊空域 國軍監控
（中央社記者游凱翔台北23日電）國防部今天表示，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，6架次共機逾越台海中線侵擾北部及西南空域，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。中央社 ・ 4 小時前
戰2026新北？李四川再表態願承擔 在地議員喊出最佳時間點！
面對2026地方選舉，各政黨參選人已積極暖身，其中新北市長人選部分，被外界點名的國民黨潛在人選台北市副市長李四川昨（22日）也表明，黨若一定要他承擔，他不排斥。國民黨新北市議員林金結則是認為，「如果李明年3月1日能夠投入新北選舉，是最好的時間點」中時新聞網 ・ 5 小時前
台北市不動產仲介幸福家園公益路跑（2） (圖)
2025台北市不動產仲介幸福家園公益路跑23日於總統府前凱達格蘭大道舉行，參賽者在起跑點暖身。中央社 ・ 6 小時前
計程車爭排班地盤爆衝突 運將控施暴驗傷提告
社會中心／綜合報導來看這司機為了搶排班，居然對來載客的小黃運將動粗！有運將投訴，到台北香格里拉飯店載客，卻遭台灣大車隊的司機攻擊，不但出言辱罵，甚至出手打掉手機，拉扯過程胸口也被抓傷。他不堪受辱，驗傷提告。不過，台灣大車隊發聲明，否認香格里拉飯店士專屬排班點，也召回動粗司機釐清過程，不排除解除合作！一大早，司機看到飯店人員招手，原本開心轉進飯店準備載客。沒想到卻遇到同業，暴力相向！計程車爭排班地盤爆衝突 運將控施暴驗傷提告（圖／民視新聞）受傷司機陳兆旋痛批指出，「車進來，他有對我閃大燈，還按喇叭，然後下車過來，走到我旁邊跟我講說，這是他們台灣大車隊排班點，就是說有出言恐嚇說，要把我打死之類的。司機出示行車紀錄器，只見對方衝過來，右手揪住運將胸口，左手指著開始威脅！只見兩位司機互嗆說，「你以為我不敢打你嗎？」，「(來啊)看什麼，你看什麼！」而且衝突不只一次，運將中午再回飯店，想找司機溝通，結果對方看到手機在拍，又抓狂了。計程車爭排班地盤爆衝突 運將控施暴驗傷提告（圖／民視新聞）兩人爆發激烈衝突，不斷嗆說「拍什麼拍」，另一名司機還把手機打掉，互搶手機，全被行車紀錄器都有拍起來。這次更兇，把運將壓在畫面左側，連手機都打掉。受傷司機陳兆旋痛批指出，「你只要說聲道歉，但是對方卻認為說，我在故意找他麻煩，那時就是抓我衣服的領口，就是造成我胸口，皮膚有輕微撕裂傷」。不理性的行為，讓陳姓運將不願再忍，直接驗傷提告。台灣大車隊聲明，更是重重打了動手司機一耳光。不但否認香格里發飯店是專屬排班點，而且確認施暴，至少停機七天、甚至終止合作。這下，這名火爆司機，恐怕要為自己魯莽行為付出沉重代價！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：計程車爭排班地盤爆衝突 運將控施暴驗傷提告 更多民視新聞報導應曉薇「暫時停權處分可望撤銷」 避免她退國民黨拚連任、瓜分藍營票源獨家／白色轎車直接撞進高雄輕軌軌道 車頭全毀慘況曝光台灣首見！化粧品檢出禁用「蘇丹紅」色素！國內12家業者被波及清查民視影音 ・ 16 小時前
黃國昌2026新北市長出局？黃暐瀚：可能就是李四川對蘇巧慧
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰。近期一份民調顯示，黃國昌呈現落後局面。媒體人黃暐瀚說，「我覺得可能就是李四川對蘇巧慧了」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
搶山城支持？林岱樺第二場造勢在旗山 邱議瑩：祝福
民進黨立委林岱樺，昨(22)日在旗山舉辦第二場造勢活動，她月初在岡山的造勢，喊出3萬人次，因此今天更受矚目，主辦單位也喊出，今天有2萬人參與，至於地點旗山，向來都是同黨對手邱議瑩大本營，林岱樺也被認為...華視 ・ 5 小時前
鄭朝方選2026新竹縣長？ 港媒分析藍營潛在人選戰力
新竹縣長楊文科兩任屆滿，2026藍綠白將派誰參戰引發議論。有評論認為，副總統蕭美琴21日突現身竹北市參觀市場恐是為竹北市長鄭朝方挑戰新竹縣長寶座暖身，並分析鄭的潛在對手，直言綠營若提前徵召布局，藍營也恐會加速決定對戰人選，全力守住新竹縣。中時新聞網 ・ 6 小時前
雛鳥慘遭螃蟹生吞活剝 「沉默哀鳴」成攝影師靈魂拷問
攝影獎「年度自然攝影師」近日公布得獎名單，挪威攝影師凱倫的「日舞」，獲「年度攝影師」最大獎；匈牙利攝影師馬特目睹幼雛遭螃蟹生吞活剝，該不該出手相救的掙扎令人揪心；巴西攝影師奧克塔維奧的得獎照中，一群因大旱被迫擠在淺灘的凱門鱷，同類相爭僅有的水及生存資源，教人不忍。太報 ・ 5 小時前
中日緊張 共軍23日起連兩週渤海黃海執行軍事任務
（中央社台北23日電）中日關係緊張持續之際，大連海事局發布航行警告，11月23日至12月7日一連兩週，在渤海海峽黃海北部部分水域範圍內執行軍事任務。中央社 ・ 5 小時前
來台灣玩愛上「定居卻後悔」 老外列4缺點：台人很冷漠
一名外籍男子近來台定居後感到適應困難，他表示旅遊時的美好印象在長住後逐漸被現實磨淡，點出台灣存在4大讓人難以忽視的缺點，包括職場氛圍冷漠、人際互動表面客氣卻疏離、超市物價偏高、夏季長期潮濕悶熱，讓他直呼超後悔，貼文被轉至PTT後掀起熱議。中時新聞網 ・ 6 小時前
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 1 天前
金正恩談處決姑丈細節 脫北官員揭「金氏王朝」暗黑內幕
北韓金氏王朝的極權統治手段最近又有新內幕，一名逃亡到南韓的前北韓官員發表新書，揭露北韓權力核心的運作模式，包括金氏家族的私生活，以及震驚世人的血腥處決都一一曝光。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
高市早苗掀中日震盪！旅日網紅揭扎心事實
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗有關「台灣有事」、「集體自衛權」的言論，激起北京強烈不滿，中日關係持續緊張，至今未見緩和。經常針砭時政民生、曾在中國微博坐擁800萬粉絲的科普網紅李汀直言，雖...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
圾山主謀李有財是「特優里長」 賴苡任曝證據疑為民進黨「心肝寶貝」
高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地遭傾倒數百噸垃圾案，檢方查出岡山區碧紅里長李有財及他兒子李子森疑為主謀，遭聲押禁見。外界質疑李有財父子與綠營關係。國民黨青年軍賴苡任今（22日）發布圖文，揭露李有財曾於2018年被民進黨政府認證為「特優里長」，並指出其與多位綠營從政者關係匪淺，疑為民進黨的「心肝寶貝」。中天新聞網 ・ 1 天前
也曾被戰狼惡搞 澳大利亞提醒日本注意中國伎倆
[Newtalk新聞] 中國本週要求航空公司退票、下架日本影片、不讓日本水產進口，試圖藉此對高市早苗施壓。曾因主張追究Covid-19，遭到中國報復的澳大利亞，稍早也提醒東京當局留意北京的招數。 《澳大利亞金融評論》（Australia Financial Review）的報導指出，中國針對日本內閣總理大臣高市早苗祭出的劇本，在澳大利亞看來再熟悉不過。 報導指出，北京將貿易武器化，轉而採取「戰狼」策略，曾在2020年對澳大利亞出口實施了價值200億美元的制裁，之後在現任的阿爾巴尼斯政府領導下，兩國關係（在中國面對川普高關稅壓力下）才重回正軌。 美國智庫哈德遜研究所資深研究員周威廉（William Chou）指出，「中國正在從政與外交製造衝突，試圖兩面夾擊高市早苗。」他認為中國想要「轉移人們對她對川普外交的成功，以及她在國內高人氣的注意力。中國此舉是一次非常笨拙的嘗試，但畢竟總是有所嘗試。」 報導指出，中國官媒新華社和《環球時報》本週都張貼梗圖醜化高市早苗，中國網民也攻訐高市，駡她是「巫婆」、「麻煩製造者」。昔日澳大利亞莫理斯內閣要求追究疫情擴散責任時，北京方面也曾推出了一系列懲罰性貿易新頭殼 ・ 1 天前