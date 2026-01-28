日本重機神社落腳臺南 臺日重機觀光開啟新篇章

記者王勇智／臺南報導

日本摩托車神社文化首次跨出海外落腳臺南！臺灣輪樂引進日本重機文化，今（28）日於臺南市玉井區舉行「重機神社入魂儀式」，市長黃偉哲受邀與遠道而來的日本神道扶桑教管長宍野史生、日本摩托車協會理事長吉田純一共同參與，見證日本重機信仰體系正式延伸至臺灣的歷史性時刻。此次海外首站選擇臺南玉井，不僅象徵臺日重機文化的深度連結，更為臺南山城區注入國際化的觀光新量能。

主辦單位臺灣輪樂表示，此次儀式嚴謹遵循日本神道扶桑教體系之正統儀式規格進行，並由日方重量級神職人員親自來臺主持，展現對海外首座據點的高度重視。選擇臺南玉井作為海外第一站，並非偶然，玉井兼具山城地形、道路文化與在地人文精神，與日本重機文化中對「行路安全、旅途守護」的信仰核心高度契合，因此被視為最能承載神社精神的地點。

廣告 廣告

臺灣輪樂指出，重機神社所屬的信仰系統，源自日本神道扶桑教，其精神脈絡可追溯至富士山信仰體系。富士山在日本神道中被視為聖山，並設有嚴謹的開山、閉山祭祀制度，象徵人與自然之間的敬畏與秩序。此次來臺主持儀式的神職人員，長年參與相關神事與信仰體系運作，其出席也代表日本本社對本次海外入魂儀式的正式認可。

此次儀式不僅是一場宗教或文化活動，更是臺日重機文化長期交流的起點。未來該單位將以玉井重機神社為平台，推動包含交通安全祈願、文化交流、神職互訪與騎士活動等合作計畫，讓臺灣騎士能在地感受與日本同步的重機文化精神。透過此次入魂儀式，臺灣也正式成為日本重機神社文化海外發展的重要據點之一，為臺日民間文化交流寫下新的里程碑。

臺南市長黃偉哲受邀與遠道而來的日本神道扶桑教管長宍野史生、日本摩托車協會理事長吉田純一共同參與，見證日本重機信仰體系正式延伸至臺灣的歷史性時刻。（臺南市政府提供）

透過此次入魂儀式，臺灣也正式成為日本重機神社文化海外發展的重要據點之一，為臺日民間文化交流寫下新的里程碑。（臺南市政府提供）