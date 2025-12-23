日本重量級國會議員訪台拜會賴清德 中國外交部氣炸了

政治中心／劉宇鈞報導

日本自民黨幹事長代行、眾議員萩生田光一及多位日本國會議員近日紛紛前來台灣訪問，總統賴清德22日親自接見，並感謝萩生田等眾議員長期支持台海和平穩定，促進台日友好。對此，中國外交部相當不滿，怒斥相關行為是「竄訪」，稱中方已向日方提出嚴正交涉。

中國外交部22日例行記者會，由發言人林劍主持。有外媒提問，「日本自民黨高官今天對台灣進行為期三天的訪問，預計將會見台總統賴清德。外交部對此有何評論？」

林劍回應，台灣是中國的一個省，不存在什麼「總統」。林劍指出，日本有關議員「竄訪中國台灣地區」，背棄中日四個政治文件精神和日方自身承諾，違背一個中國原則，中方堅決反對並已向日方提出嚴正交涉。

林劍強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。中方再次敦促日方深刻反省、反思糾錯，撤回高市首相錯誤言論，不得插手中國內政，也正告民進黨當局，「媚日謀獨」令人不齒，注定是走不通的邪路、死路。

