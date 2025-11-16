日本野熊又出沒！闖入賣場顧客、員工急疏散 店內逗留2小時遭射殺

國際中心／彭淇昀報導

又有熊出沒！日本秋田縣能代市16日上午驚傳熊闖入大型商場「AEON」，AEON能代店約在上午11時20分發現一隻體長約80公分的熊闖入館內，員工立即通報警方，並以周邊物品搭建臨時屏障防止牠亂竄，店內的顧客與工作人員迅速被安排撤離到戶外，所幸無人受傷。此外，熊隻稍早已被射殺。

有熊闖入AEON賣場，在店內逗留約2小時，已遭射殺。（圖／翻攝自Google Maps）

根據《朝日新聞》、《ABS秋田放送》報導，當地時間上午11十20分許，AEON能代店工作人員發現熊進入店內後，緊急通報警方，熊在商場內停留約2小時，多在家具陳列區出沒，在商場內約停留2小時。

廣告 廣告

周邊道路也同步實施交通管制，以確保民眾安全。根據《每日新聞》消息指出，縣府人員先以麻醉方式控制牠的行動，隨後將其射殺。

這間AEON商場位於能代市中心，距離市政府僅約300公尺，周邊商家與餐飲店密集。當地上午8時左右，就曾有人在附近公園目擊熊的蹤影，不久後便闖入商場，引發這起騷動。

更多三立新聞網報導

日本流感爆發！東京16年來「首次11月發警報」 示警：病毒達警戒等級

「CAT」車牌競標激烈！「DOG」1原因遭禁 交通部曝關鍵

台大大氣系放鳥！地理系學長霸氣喊「我們出300杯手搖」 丘森茶室證實了

Andy老師入行10年！首度拿下走鐘獎 淚喊：今年是人生很大的轉折

