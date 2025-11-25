日本野熊抓不完！地方設「熊害故鄉稅」籌預算

日本野熊頻繁造成交通事故。（示意圖／達志影像shutterstock）

日本今年熊害嚴重，汽車以及電車與熊的碰撞意外暴增；今年鐵道的「熊身事故」超過120起，達到去年四倍。民眾外出受限，部分高齡化地區居民無法正常運動，身心健康亮起紅燈。日本目前主要靠獵人驅除野熊，但是缺乏年輕一輩有經驗的獵人，加上出動成本高昂，使得獵人心有餘卻力不足。而地方政府也面臨對策預算超支壓力，山形縣鶴岡市因此設立「熊害故鄉稅」，向民眾募集款項。

現在開車在日本道路上，隨時會遇到嚇破膽的驚悚瞬間。

廣告 廣告

駕駛：「現在要怎麼辦？可以直接開走嗎？」

日本NHK電視台記者：「熊闖進馬路，牠正橫越道路。」

日本熊出沒事件創新高，不只一般道路交通事故激增，連鐵道也傳出「熊身事故」。

鐵道人員：「還活著喔！」

北海道北斗市發生電車撞熊意外，雖然熊被撞得倒地掙扎，但持續展現攻擊、防衛行為，兩名列車司機不敢大意，只能在車內等待救援，14個小時後總算危機解除，卻也造成32個班次停開。根據日本NHK電視台統計，今年有超過120起熊身事故，是去年的4倍之多，被耽誤行程的乘客不計其數。

當地居民：「大吃特吃耶牠。」

人類生活區有各式各樣好吃的，熊會出現在城市的什麼地方，幾乎難以判斷。

學校廣播(防熊演習)：「在戶外遊戲的同學們，請立刻進入校舍，回到教室裡。」

在防震、防颱演習後，防熊也成為學校的常態項目。為了避免狹路相逢，人們盡量減少外出，卻讓身體亮起紅燈。

社區診所醫師 光錢健三：「脂肪肝挺嚴重的。」

當地居民：「以前我都會散步一個小時左右。」

社區診所醫師 光錢健三：「那也只能再想想辦法運動了。就醫囑來說當然希望患者多走動，但現在我真的也說不太出口，確實是種困擾。」

日本想要度過當前的「熊危機」，眼下最快的方法就是出動獵人，他們習慣打獵、熟悉高傷害槍械，對於制伏熊，警察甚至都得虛心請教。

宮城縣獵友會黑川支部長 淺井功：「捕獵大型野獸的時候，必須要命中正確位置，像是熊的話還得要一發致命，一定是要練習的。」

只不過，日本所謂的「獵人」並非職業，獵人擁有自己的本職工作，打獵只是興趣，在考取資格後加入「獵友會」以獵會友。

日本NHK電視台記者：「你們分隊有多少人獵過熊？」

宮城縣獵友會黑川支部長 淺井功：「不到10人，你去問一圈誰對熊開過槍，答案是幾乎沒有。」

獵友會坦言，對他們這樣的業餘來說，獵些野鴨、野鳥、野鹿沒什麼問題，但要對付野熊這樣的猛獸，還真沒幾個人有經驗。

宮城縣獵友會黑川支部長 淺井功：「到最後會沒有懂槍的人，可是獵捕需要懂的人，比起熊，獵人更是瀕危物種，應該要好好保護、培育。」

況且，日本獵人正面臨兩大困境，其一是後繼無人的高齡化；年輕世代對狩獵無感，加上城市環境逐漸不適合從事，導致獵人變得越來越稀少。

岩手縣花卷市獵友會長 藤沼弘文：「光靠我們這幾個完全忙不過來，你看，隨便一算我們四個可能就超過300歲了。」

其二是協助獵熊的成本壓力。

岩手縣花卷市獵友會成員：「平常如果不多磨練技術，有需要時根本派不上用場。」

岩手縣花卷市獵友會長 藤沼弘文：「練習其實很花錢，正式開槍前一定要練習，練習一次大概要開40-50槍。」

根據目前法規，獵人是「以熊換錢」，每捕獲一頭熊可得固定報酬，但磨練槍法的子彈錢、槍枝的保養費、開車巡山的油錢都要自掏腰包；義務性幫忙政府，到最後還得倒貼。

岩手縣花卷市獵友會長 藤沼弘文：「也不是我們老愛提錢，但錢確實需要好好被討論。當然我們都是抱著貢獻地方的心情，只是現在真不是說這種好聽話的時候。」

不只獵人獵得「兩手空空」，行政體系更是捉襟見肘，山形縣鶴岡市因防熊預算超標，只能轉向百姓募款，新設立熊害故鄉稅，歡迎民眾繳納，共同維護地方居住安全。

更多 TVBS 報導

有片／深夜開車返家遇3熊！母熊暴衝張口威嚇 日母女嚇壞急倒車

熊闖北海道鐵道遭列車撞 獵人：野熊不打算冬眠

狗奴崩潰！愛犬遭熊襲臟器全外露 日獸醫揭熊「最愛2器官」

長野幼熊闖商場遭吹箭麻醉 秋田野熊爬民宅闖寺廟

