日本野熊襲人太猖狂 警察火力升級！修法允許「開槍射殺」

日本各地今年頻頻傳出野熊襲擊人的事件，已造成至少13人死亡的慘況，更創下歷年新高。警察廳為了防止更多人受害，今（6）日宣布修訂法令，允許警察在必要時使用步槍射殺野熊，將於11月13日正式生效。

綜合日媒報導，日本警察廳今日召開記者會，長官楠芳伸表示，「針對野生熊隻出沒頻繁，災情最嚴重的岩手縣與秋田縣，將輪流派遣各地訓練好的支援部隊前往協助。」而這起行動是根據昨（5）日聽取地方政府意見後所做出的決定。

另外，依據修正後的國家公安委員會規則，警察未來得以在必要情況下直接使用步槍撲殺熊隻。目前首批派出的槍械對策部隊已抵達岩手縣與秋田縣，將與當地獵友會合作，接受熊隻要害的射擊與安全講習，這項新規定將於11月13日正式生效。

報導中指出，槍械對策部隊是每4人為一組，採2週輪替方式駐點，確保能持續維持防禦與獵殺體系。楠芳伸強調，今後將與地方獵友會保持密切合作，「以居民安全為最優先目標，全力防止熊害再度發生。」

而岩手縣岩手縣警察本部警備課災害對策室長大河內善壽也表示，警方將在兼顧居民安全的前提下，與部隊緊密協作，採取最適切的對應措施。日本環境省指出，自今年4月以來，全國已有13人被熊隻攻擊致死。

