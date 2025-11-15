日本野熊「中彈裝死」突襲！獵人遭狠咬昏迷

▲日本群馬縣有一頭黑熊中彈後「裝死」，突襲一名獵人後逃往森林。（圖／Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 日本熊害越來越可怕！群馬縣一名60歲獵人今（15）日上午跟獵友一起狩獵時，意外遭一頭約100公斤的成年黑熊攻擊，身體多處受傷、送醫時已經失去意識，可怕的是黑熊中彈倒地後竟是「裝死」，待獵人上前查看時才突然出手攻擊。

據日本NHK報導，事發在群馬縣藤岡市，上午9時30分左右，60歲的獵人岸光昭與5名獵友同伴一起在山中狩獵，一行人在山中遇到一頭黑熊時，其中一人開槍擊中熊隻，岸光昭見到熊隻中彈倒地後便上前查看。

不料，這隻黑熊居然是「裝死」，看到岸光昭上前時就突然甦醒，撲向毫無防備的岸光昭，隨後就逃入森林深處。獵友也急忙報警求助，岸光昭的頭部、臉部及手臂多處撕咬傷，傷勢相當嚴重，送醫時一度失去意識。

據當地警方表示，此次襲擊人的是一頭成年黑熊，體重約100公斤，事後逃往森林，至今尚未尋獲。警方正在調查事件詳情，周邊民眾須提高警覺。

群馬縣獵友會藤岡支部的支部長堀越孝明也提醒，必須更加警惕，目前已加強了對熊出沒區域的巡邏，這也提醒獵人必須更加警惕。

由於事發地點位於森林裡，尚不清楚具體位置，但道路沿線散布著一些房屋。一名居住在附近的70多歲婦女說，早上聽到有警車、救護車經過，有警察警告說有熊造成了破壞，她才知道這件事,「以前這附近也出現過熊，但現在真的有人造成了破壞，這太可怕了。」

