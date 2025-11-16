日本金價飆升引爆詐騙潮！陸籍8嫌偽造認證刻印詐19億

日本金價上漲民眾搶買黃金也導致詐騙團利用黃金詐騙的案件越來越多。(資料圖片／達志影像路透社)

日本金價飆破每克23000日圓、約是新台幣4500元，不僅帶動買氣暴增，也讓相關詐騙接連浮現。光是1到9月全日本就發生100起。警方近期更逮捕8名大陸籍嫌犯，他們涉嫌在金塊上偽造認證刻印，4個月就詐取約19億台幣。

日本金價上漲民眾搶買黃金也導致詐騙團利用黃金詐騙的案件越來越多。(資料圖片／達志影像路透社)

黃金價格持續攀升，吸引眾多民眾投資，然而詐騙案件也隨之增加。日本黃金市場交易熱絡，金價已達去年同期的兩倍，每公克約2萬3千日圓（新台幣4500元）。與此同時，詐騙集團利用黃金易於搬運且不經銀行交易的特性，進行各種詐騙手法，包括假冒警察要求民眾將現金換成黃金，以及在金塊上偽造認證刻印等方式騙取鉅額財物。

黃金代購商社長川崎拓表示，在10月一個月間，交易總額已超過6億日圓，顯示民眾對黃金投資的熱烈需求。由於黃金價值不斷上升，許多人趁此機會購買黃金，單次購買總金額約為1200萬日圓。

然而，利用黃金進行的詐騙案例也隨之增加。埼玉縣一名70歲男子賣了約27條金條，涉嫌詐騙約912萬台幣而被逮捕。詐騙集團通常假冒警察，告知民眾帳戶涉及詐騙案件正在調查中，必須將現金換成黃金交給他們。在金價高漲的情況下，黃金比現金更易搬運，且交易不需透過銀行和便利商店，因此成為詐騙首選。今年1月至9月，日本已發生100件黃金詐欺案例，被害總金額高達5.3億台幣。

日本警方近日逮捕了8名中國籍嫌犯，包括東京澀谷區的高階主管楊曉東及時洛丹等人。這些嫌犯知道同樣是純金，但有認證刻印的每克金額可相差高達幾百日圓，因此在金塊上偽造刻印，以正規品身份販售。從3月到7月期間，他們騙取約95億日圓。此外，轉售所得的巨額利益疑似已被換成加密資產，特搜課正加緊調查金流與整體犯行。

