日本鋼鐵香蕉又賣爆！聖誕節台灣狂掃1500支

▲日本廣島縣公司「IRON FACTORY IKEDA」推出鋼鐵製成的「香蕉鐵鎚DX」，在台灣非常受到歡迎，今年聖誕節期間在台灣又賣出了1500支。（圖／翻攝自X@IRON_IKEDA）

[NOWnews今日新聞] 日本廣島縣一家公司「IRON FACTORY IKEDA」，推出由鋼鐵製成的「香蕉鐵鎚DX」，這款鋼鐵香蕉兩年前就曾在台灣社群爆紅，業者最新透露，鋼鐵香蕉於聖誕節期間在台灣又賣出了1500支，還附上趕工製造影片，再度掀起網友熱議。

「IRON FACTORY IKEDA」昨（24）日在官方X發文表示，鋼鐵香蕉在聖誕節期間於台灣賣出了1500支，今日又在X上PO出趕工製造的影片，只見工作人員雙手不停忙碌地替鋼鐵香蕉貼上標籤並擦拭清潔，說明文字則寫下「準備出貨台灣」。

鋼鐵香蕉聖誕節在台灣大賣，掀起台灣網友熱議，紛紛留言表示「急診室要爆滿了」、「買來交換禮物很有趣」、「修理老公很好用，已經回購」、「醫生統一回覆：不可以」。網紅四叉貓還在「IRON FACTORY IKEDA」的發文底下留言詢問，「我也想購買一個，請問在台灣要怎麼訂購呢？」業者則回答「台灣蝦皮也有賣，歡迎帶一個回家」。

鋼鐵香蕉的真實用途就是鐵鎚

業者之前曾經解釋，「鋼鐵香蕉」的真實用途就是一把鐵鎚，初版的「鋼鐵香蕉」還保有木質握把，讓人一目瞭然，但在2019年之後進行改良，業者表示因為當時候很多人許願想要一根真正的香蕉鐵鎚，所以又推出新版的「香蕉鐵鎚DX」，也就是現在大家所看到的鋼鐵香蕉。

鋼鐵香蕉長度約20公分，價格為日幣1萬1877元，重量約1.5公斤，標榜在攝氏1千度的環境下也能使用，滿足了許多人想用水果敲釘子的願望。鋼鐵香蕉兩年前就曾在台灣社群爆紅，當時業者也曾在官方X與台灣網友互動，打趣說「鋼鐵香蕉的訂單仍然持續增加中，台灣的朋友們想用來做什麼、用於何處呢？」讓網友笑翻。

▲日本廣島縣一家公司開發特殊產品「鋼鐵香蕉」，取代一般鐵鎚，在海外大受歡迎，連台灣也瘋買。（圖/蝦皮購物）

