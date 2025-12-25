日本鋼鐵香蕉台灣再爆紅！聖誕節狂賣1500支 四叉貓也問哪裡買

記者林宜君／台北報導

曾在台灣社群掀起話題的日本「鋼鐵香蕉」再度回歸。（圖／翻攝自SOSO MART）

曾在台灣社群掀起話題的日本「鋼鐵香蕉」再度回歸！適逢聖誕節交換禮物旺季，這款外型荒謬卻實用的香蕉鐵鎚，在台灣短時間內熱賣破千支，再次引爆網友討論，連知名網紅四叉貓也忍不住詢問購買方式。

日本廣島縣金屬加工廠「IRON FACTORY IKEDA」近日在官方社群平台X透露，旗下商品「香蕉鐵鎚DX」於今年聖誕節期間，在台灣賣出超過1500支，銷量表現亮眼。業者同時釋出趕工製作影片，只見工作人員加緊貼標、拋光與檢查，並註明「準備出貨台灣」，畫面一曝光立刻引發關注。

官方社群平台X透露，旗下商品「香蕉鐵鎚DX」於今年聖誕節期間，在台灣賣出超過1500支，銷量表現亮眼。（圖／翻攝自X@IRON_IKEDA）

消息傳回台灣後，網友紛紛湧入留言，有人笑稱「急診室要排隊了」、「交換禮物最狠選項」、「醫師一致建議：不可以」，也有人打趣表示「修理老公很好用」。網紅四叉貓也在貼文下留言詢問購買管道，業者則回應「台灣蝦皮就能買到，歡迎帶一支回家」。事實上，鋼鐵香蕉並非噱頭商品，而是一把外型仿真的鐵鎚。業者說明，早期版本仍保留木質握把，2019年後因大量消費者希望「整根都是香蕉造型」，才推出全面金屬化的「香蕉鐵鎚DX」，也就是目前熱賣款式。

鋼鐵香蕉長約20公分，重約1.5公斤，售價為日幣11877元。（圖／翻攝自SOSO MART）

官方資料顯示，鋼鐵香蕉長約20公分，重約1.5公斤，售價為日幣11877元，主打可在攝氏1000度高溫環境下使用，兼具實用性與話題性。該產品早在2年前就曾在台灣社群爆紅，當時業者還幽默詢問台灣網友「都拿香蕉來做什麼」，再度奠定其迷因級商品地位。

