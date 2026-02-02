日本鑽探船「地球號」試掘成功 6千公尺深海挖出含稀土淤泥

為了降低對中國稀土的依賴，日本政府1月12日派遣深海科學鑽探船「地球號」，從靜岡清水港出航，前往日本東端的「南鳥島」展開深海稀土開採試驗，今（2）日傳出捷報，船隻已成功在海底6000公尺處開採出含有稀土的泥漿，預計正式開採將於明年2月實施，這也意味著日本在自主開發稀土方面邁出了重要一步。

據《讀賣新聞》、《共同社》等日媒報導，日本海洋研究開發機構（JAMSTEC）於2日正式宣布，深海鑽探船「地球號」已成功從船上向海底伸出裝有採掘設備的管道，並在南鳥島附近海域的深海海底，開採出含有稀土的泥漿，而正式的開採將落在2027年2月，未來預計會針對經濟性與產業應用的可能性進行探討。

日本內閣府指出，南鳥島近海的專屬經濟區（EEZ）海底沉積著含稀土的淤泥，且已達到可供產業利用的規模，不過海洋研究開發機構理事長大和裕幸1月時曾指出，若從南鳥島這類偏遠地區開採並運輸，無論如何都會比從其他國家購買更昂貴，因此這次試驗旨在評估，是否值得付出十倍成本進行開採。

責任編輯／馮康蕙

