日本長野縣駒根市長及議長來訪 林育鴻：盼雙方互相推廣觀光

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】日本長野縣駒根市長伊藤祐三於昨(11)日與該市議會議長氣賀澤葉子、副議長中島和彦及該市產業、觀光、農政部門官員及商工團體成員等一行拜訪台中市政府，由台中市政府副秘書長林育鴻代表盧秀燕市長歡迎訪團，雙方深入交流觀光、產業等議題，並希望攜手共同推廣雙方觀光與經貿合作。

林育鴻表示，台中市政府與與駒根市的情誼，最早可以溯源自2012年的「純白婚禮」，連續6年雙方互派代表參與對方的婚禮活動，更促成在2018年 11 月與長野縣共同簽署了三方「國際交流促進備忘錄」，奠定了長遠的合作基礎。多年來雙方在教育、文化、觀光等領域皆有豐碩的互動成果，也讓兩地市民的友誼日益深厚。很高興並熱烈歡迎伊藤市長率團蒞臨台中。

伊藤祐三表示，兩地交流已久，雖因疫情暫時中斷，但在睽違多年後再次拜訪台中市，感到十分的開心，此行也希望促進雙方更多的交流，雖然駒根市人口較少，但是坐擁可以媲美阿爾卑斯山的美景，四季風景如畫，春賞櫻花、夏有祭典及煙火活動，同時也擁有全日本高低差最大的纜車，搭乘「駒岳空中纜車」，前往海拔2612公尺的「千疊敷冰斗」。從山麓的白檜平站到山頂的千疊敷站，所需時間大約為7分30秒，高低差達950公尺，為日本第一。各項獨特的觀光特色，歡迎台中市民前往觀光。

氣賀澤葉子表示，她曾在2016年造訪台中，多年後再次到訪感受到城市的進步，非常驚喜台中的變化。

林育鴻說明，近期市府正熱烈舉辦「花毯節」、「購物節」，同時也有許多重要的市政建設如綠美圖與會展中心也陸續落成完工，誠摯地邀請訪團可以共襄盛舉，也希望有機會促成雙方更多合作。

秘書處長謝佳蓁表示，台中的日本姊妹市宮崎縣近期也與購物節合作，提供宮崎縣在地產品作為購物節抽獎獎品，除了彰顯兩地友誼之外，也可將宮崎縣的特色介紹給台中市民，希望與駒根市也有機會在購物節推動合作。伊藤市長當場表達濃厚的興趣，將積極研議合作方案。