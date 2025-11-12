日本長野野生獼猴破壞作物 官方組驅猴隊控制行蹤
臉變得紅通通，在溫泉裡露出舒服的表情。日本長野縣的野生獼猴冬天會在溫泉裡取暖，是當地的特色之一。
不過，同樣在長野縣的安曇野市，獼猴已經變成當地人頭痛的原因，農田裡的蔬菜水果常被猴子亂咬亂丟，造成損失。
當地居民丸山茂說道，「牠們吃蘋果的時候會亂丟，咬了就扔，就像一種 『嘿！你看我正在吃喔！』這樣的態度。」
已經在當地定居多年的退休教授麥可，則是多次碰到獼猴闖入家裡搗蛋。其中一次更是一次闖進10多隻猴子，將家裡所有的食物弄得亂七八糟，花了5個小時才善後完畢。
當地居民、退休教授麥可指出，「牠們跑進來的時候，把烤箱門打開，好拿到上層的穀物，上面有咬痕還灑得滿地都是。」
麥可的解方是在家裡準備彈弓和小石塊，只要有猴子出現就拿出來嚇跑牠們。而面對猴害，官方也建立了一支約50人的驅猴大隊，希望在不傷害猴子的情況下，把猴群控制在山林裡，不要干擾人類生活。
驅猴隊員三宅將也表示，「我們看好要牠們去的方向，組成隊型包圍猴群，然後同時逼近，就像推進戰線一樣。」
而這支驅猴隊的另一項利器，則是猴子身上掛的GPS項圈。由於猴子喜歡成群行動，只要追蹤一隻就可以掌握猴群動向，或者設置電圍欄也可以有效預防猴群闖入城鎮。
雖然有人主張採取撲殺方式，但學者認為，這樣猴子數量只會暫時減少，還是會有其他猴子遷徙而來，無法根本解決問題，更好的解方是好好管理並追蹤猴群，找到和野生動物共存的方式。
更多公視新聞網報導
泰國華富里市2百猴「集體越獄」 收容結紮政策破功
民眾不忍獼猴飢餓餵食遭罰 動保團體：恐增搶食風險
獼猴入侵攀爬 小油坑服務站一度延後開館
