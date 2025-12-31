日本關切中共軍演 外交部表達歡迎與感謝

記者吳典叡／臺北報導

中共在臺灣周圍進行聯合軍演，日本外務省今（31）日表示，已向中共表達關切及持續密切關注相關動向；並強調臺海和平穩定對國際社會至關重要。外交部指出，我國將持續致力提升自我防衛能力，並與友盟合作，捍衛以規則為基礎的國際秩序，共同促進全球及印太區域的和平、穩定與繁榮。

日本外務省於今日發表談話，表示當前中共在臺灣周圍舉行聯合軍演，已升高臺海緊張情勢，日本政府已向中共表達關切及持續密切關注相關動向；並強調臺海和平穩定對國際社會至關重要，應透過對話以和平方式解決臺灣相關議題。外交部對此表達歡迎與感謝。

外交部指出，中共迄今已多次在臺灣周圍發動大規模軍演破壞區域和平穩定，日本政府均立即直接向中共公開表達擔憂與關切，並呼籲國際社會共同關注臺海和平穩定，凸顯中共企圖片面以武力及脅迫改變現狀，嚴重損害國際社會維護臺海和平穩定的高度共識與共同利益，已成為國際社會的麻煩製造者。

外交部說，樂見美國、日本及歐盟等全球民主陣營國家持續合作反制威權主義擴張，也籲請各國持續關切臺海情勢及支持臺灣。我國將持續致力提升自我防衛能力，並與友盟合作，捍衛以規則為基礎的國際秩序，共同促進全球及印太區域的和平、穩定與繁榮。