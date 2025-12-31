日本關切中國軍演 林佳龍：歡迎與感謝

中國解放軍對台發動「正義使命-2025」軍事演習，日本外務省發言人表示日本政府已向中國表達關切且持續密切關注相關動向。外交部長林佳龍今天(31日)對此表達歡迎與感謝。

外交部指出，中國迄今多次在台灣周圍發動大規模軍演破壞區域和平穩定，日本政府都立即直接向中國公開表達擔憂與關切，並呼籲國際社會共同關注台海和平穩定，突顯中國企圖片面以武力及脅迫改變現狀，嚴重損害國際社會維護台海和平穩定的高度共識與共同利益，已成為國際社會的麻煩製造者。

外交部表示，樂見美國、日本及歐盟等全球民主陣營國家持續合作反制威權主義擴張，也籲請各國持續關切台海情勢及支持台灣。我國將持續致力提升自我防衛能力，並與友盟合作，捍衛以規則為基礎的國際秩序，共同促進全球及印太區域的和平、穩定與繁榮。