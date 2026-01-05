日本關西機場傳出「美工刀遺失」全場重新安檢 航班大亂

昨（4）天深夜不少旅客在日本關西機場碰上航班異動，機場內大排長龍，有旅客說登機前廣播告知班機延誤，苦等了3個多小時後直接被取消航班！而這回的突發狀況，傳出是關西機場管制區內的店舖的「美工刀」不見了，要求所有旅客重新安檢，導致部分航班延誤。

日本大阪關西機場內，旅客們大包小包排起長長人龍，有人乾脆席地而坐，現場排隊人龍看不到盡頭，旅客直呼人生第一次這麼想家！有旅客說，4號原本要搭乘捷星航空從日本大阪返台，但疑似關西機場管制區內的店鋪遺失「美工刀」，導致所有旅客要重新過安檢。

但還是有人苦等三個多小時，卻換來航班被取消的壞消息，機場白板上寫著，原訂飛往台北的GK51班機停航，航空公司提供旅客退款或變更航班，並提供每人日幣13000元住宿補助，不少旅客行程大受影響。

日本大阪關西機場碰上突發狀況，導致部分航班延誤或取消，而國籍航空長榮、華航、星宇往返航班則未受影響，都正常運作。

台視新聞／綜合報導 責任編輯／施佳宜

