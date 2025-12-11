日本關西行程悄悄夯起來！內行人搶搭「這班神秘列車」卡友限定玩法曝光

天橋立纜車 眺望日本三景之一的天橋立全景 圖/信用國際旅行社提供

旅遊中心/綜合報導

日本始終是台灣旅客最愛的旅遊目的地之一，但近期社群上掀起一股「關西深度旅遊風」。不少旅人開始跳脫以往東京逛街、樂園行程，反而被一條路線燒到，搭上連日本人都難搶的紫檀色觀光特急 AONIYOSHI（青之吉號），一路從千年古寺散步到秘境海岸，最後落腳到被稱作日本三大茅葺聚落之一的美山町，用既緩慢又質感滿滿的節奏重新認識關西。

青之吉號車體以奈良時代最高位階冠位的「紫檀色」打造，窗框、座椅到細節裝飾都充滿天平文化元素，被形容「像是坐在1300年前的時光隧道裡」。這列車因座位少、熱門度高，連日本當地旅客都要搶票搶到崩潰，許多人抱怨永遠訂不到，玉山卡友卻驚呼！沒想到這次跟團反而直接搭到，完全像賺到。

廣告 廣告

美山町合掌村 周圍被山脈包圍 圖/信用國際旅行社提供

行程一路往北，從充滿古韻的京都南禪寺、水路閣，到能眺望日本三景之一天橋立的丹後海岸，再深入美山町合掌村，不是走馬看花，而是每站都踩得很剛好。沒有瘋狂移動、沒有過度趕景點，反而讓人真正看見關西的層次。

接著眺望被譽為日本三景的天橋立，再深入丹後海岸的療癒景色，最後走進美山町合掌村，感受純樸村落裡的慢生活。關西深度旅程不只山海兼具，還藏著許多內行人才知道的風景，例如歷史超過兩千五百年，被認為是伊勢神宮的本源元的伊勢籠神社，莊嚴氣息讓許多旅人印象深刻；大阪城公園以其雄偉石牆與百萬坪綠地展現名城風範；而被稱作神戶「後花園」的有馬溫泉老街，則用懷舊木屋、金湯銀湯和各種在地小吃，讓旅客一秒進入日劇場景，自古稱為「天皇御湯」，也是必去景點之一。

大阪城公園 展現歷史與綠意交融的代表景觀 圖/信用國際旅行社提供

旅行除了景點好玩，在地美食絕對也是影響滿意度的關鍵。關西深度行程美食選擇超多，從長腳蟹吃到飽、涮涮鍋吃到飽，到日式燒肉、陶板料理、御膳套餐，每天都像是在進行「美食打怪」，完全不怕踩雷。

有網友更分享，如果是玉山卡友，這趟行程根本「暗藏福利」。用玉山卡報團能享分期旅費，行程還把難搶的青之吉號確定排進去。一位旅客回來後笑說：「我自由行搶了三次都失敗，結果跟團一次就上車，還玩得比我預期深入太多，根本挖到寶。」

旅行社表示，這趟行程高雄、桃園兩地皆可出發，班機則是華航與長榮航空，對希望旅途更舒適、不想壓縮座位空間的旅客來說相對友善。五天的行程剛剛好，不會太短也不會太累，既搭到夢幻列車、看見秘境海景、泡到古湯、走進百年神社，又吃得滿意、一路輕鬆。再加上玉山卡友10期0利率的旅費分期優惠，自然成了這陣子最受討論的關西玩法。

更多行程細節與玉山卡友限定資訊，可至官方網站查看

https://b2c.card-tour.com.tw/page/card/Itinerary.aspx?ItnNo=251214KIX1B&ParentUniqueGUID=2f3072f8-ae52-4096-9c3a-469653904970