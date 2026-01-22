日本關西近郊旅遊延伸熱門地區黑馬是「這裡」 內行人才懂景點大公開

位於關西與中部之間的三重縣伊勢志摩，結合神宮文化、海灣景觀與在地小鎮風情，近年逐漸成為台灣旅客關注的日本近郊深度旅遊新選項。

隨著日本旅遊市場逐漸回溫，台灣旅客的旅遊型態也出現轉變。過去行程多集中於京都、大阪等大城市，近郊延伸則以姬路、嵐山或天橋立等經典景點為主；近年來，旅遊選擇逐漸轉向更具文化深度與自然景觀的地方型目的地。位於名古屋與京阪之間、屬於關西與中部旅遊動線近郊的日本三重縣伊勢志摩地區，開始在旅遊圈與社群平台上累積討論熱度，也被視為關西行程中交通順暢、具延伸潛力的新興選項。

近年來，不少旅遊型網紅與內容創作者陸續分享前往三重伊勢志摩的旅遊體驗，從神宮參拜、海灣景色到在地小鎮風情，相關影像與貼文在社群平台上持續曝光，也讓伊勢志摩逐漸從日本國內旅遊市場熟知的地點，轉變為海外旅客開始關注的新選項。

伊勢志摩長期被日本人視為具有重要精神意義的地區，其中最具代表性的景點之一，便是被視為日本精神象徵的伊勢神宮。伊勢神宮擁有兩千多年歷史，每二十年舉行一次的式年遷宮，被視為世界少見的文化傳承儀式，其深厚的歷史背景與儀式文化，也成為近年旅遊創作者與自由行旅客關注與拍攝的重點。

除了人文信仰，伊勢志摩的自然景觀同樣受到矚目。位於高處的橫山展望台，可俯瞰英虞灣層次分明的里亞式海岸線，大小島嶼錯落於海面之上，展現出伊勢志摩獨有的海灣景色，，或是搭乘賢島西班牙遊覽船，享受一小時的海上風情。除了享受海灣風情，伊勢志摩還有「御食國（皇室廚房）」的說法，鮮甜Q彈的伊勢龍蝦更是遊日必吃，旅客可入住溫泉旅館寶生苑享用海鮮會席，或是在海女小屋享用海女們親手烤的海鮮，美食與日本傳統文化的結合，更是伊勢志摩一大特色。

伊勢志摩素有「御食國」之稱，新鮮肥美的伊勢龍蝦是當地代表性海鮮，旅客可於溫泉旅館或海女小屋品嘗結合在地文化的特色料理。

對於伊勢志摩逐漸受到台灣旅客關注的現象，近鐵集團台北分公司土井康敬總經理表示，近鐵集團長期深耕關西地區營運，其中也包含三重伊勢志摩，近年來三重縣來自台灣的觀光客人數確實有明顯提升。他指出，三重縣地理位置介於名古屋與京阪之間，屬於交通便利的近郊區域，對於已多次造訪日本、偏好深度旅遊的台灣旅客而言，往往會將伊勢志摩納入行程規劃之中。

橫山展望台可俯瞰英虞灣層次分明的里亞式海岸線，大小島嶼交織成伊勢志摩最具代表性的自然景觀，也是旅遊創作者與自由行旅客必訪拍攝點。

在交通安排上，前往伊勢志摩地區的旅客，可選擇使用近鐵推出的「近鐵電車周遊券五日券 Plus」。該票券可於連續五天內無限次搭乘近鐵電車，行程涵蓋大阪、京都、奈良、名古屋，以及三重縣伊勢志摩地區，讓旅客能依自身行程彈性移動，不必受限於單一城市或單點往返。由於路線橫跨關西與中部地區，對於想同時串聯名古屋與京阪行程，並延伸至伊勢志摩進行深度旅遊的台灣旅客而言，提供相當便利的交通選擇。

在旅遊趨勢逐漸轉向深度體驗的情況下，伊勢志摩以其文化底蘊、自然景觀與交通便利性，逐步成為台灣旅客關注的日本旅遊新選項，也被視為下一個值得提前規劃與布局的潛力旅遊目的地。