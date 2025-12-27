日本關越車道50車連環撞 至少1死27傷
[Newtalk新聞] 26 日傍晚約 7 時半，日本群馬縣水上町關越自動車道下行線、水上交流道附近，因路面結冰導致車輛打滑，引發超過 50 輛車連環追撞事故，其中十多輛車起火燃燒。事故造成 27 人送醫， 1 人死亡、 5 人重傷。火勢延燒至 27 日凌晨 3 時方被撲滅，事故路段全面封閉，至上午7時仍未恢復通行。
事故發生於 26 日晚間，現場為單向兩車道，自早晨起因降雪導致路面結冰，事發時已實施時速 50 公里限速管制。據縣警高速公路隊指出，接獲報案稱大型卡車與 4 噸貨車相撞，隨後一輛卡車橫停阻斷車道，後方大型卡車追撞，引發多輛轎車與卡車接連捲入，並迅速起火燃燒。
火勢隨後於凌晨 3 時左右撲滅，確認事故車輛超過 50 輛，其中十多輛遭燒毀。送醫的 27 人中， 5 人重傷，另有一名 77 歲東京都調布市無業女性脇田美雪在前橋市醫院確認死亡。受事故影響，月夜野交流道至湯澤交流道之間上下行線全面封閉，截至 27 日上午 7 時管制仍未解除，縣警正進一步調查事故詳細原因。
