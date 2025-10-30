日本防熊通知 學生帶寶特瓶發噪音、走路不拿食物

（中央社記者戴雅真東京30日專電）日本各地接連發生熊襲擊事件，文部科學省今天和環境省聯名，對全國教育委員會等機關發布通知，要求確保學生在校園內及上下學途中安全，並介紹北海道和東北地區的防熊措施，例如隨身攜帶空寶特瓶，因為能發出熊不喜歡的噪音。

每日新聞報導，通知中要求學校檢查或變更上下學路線、完善通報聯絡系統，並依據當地狀況，把「防熊對策」納入學校的危機管理手冊。

通知中也附上環境省、北海道、岩手縣花卷市、秋田縣男鹿市共同編撰的「熊出沒對應手冊」，內容包括「上下學路線如果可能出現熊，應該考慮改由家長接送、臨時停課，或是居家線上授課」。

其他應對要點還包括，「上下學途中，走路時不要拿著食物」，以及「若是發現熊的足跡，要立即離開現場」等。

建議攜帶的隨身物品，包括「熊鈴」、「自行車鈴」，以及擠壓時會發出熊不喜歡的「啪咖」聲響的「空寶特瓶」。

最近熊出沒案例持續增加，不少校園出現目擊事件。山形縣南陽市一所小學附近昨天有熊出沒，監視器拍到一頭熊在學校大門入口徘徊、站起身用爪子抓門，還撞擊房門。這隻熊目前尚未被抓獲，學校處於警戒狀態。

山形市一所私立高中的棒球社室內練習室，昨天也被目擊到熊的身影，該校目前暫停社團活動。盛岡市的岩手大學校園則在28、29日連續兩天發現熊的蹤跡，目前暫時停課。（編輯：唐聲揚）1141030