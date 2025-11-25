日本防相衝前線談保衛島嶼 美日熱線展示「緊密關係」

日本首相高市早苗週二與美國總統川普通話。 （圖／達志影像路透社）

日本首相高市早苗的台灣有事言論發酵後，台灣時間週二收到美國總統川普來電。高市早苗通話後表示，川普闡述了當前的美中關係，是否提及台灣有事言論引發的效應，高市早苗沒在美中元首熱線後，美國總統川普又致電日相高市早苗，高市表示，川普來電是再度確認美日緊密的關係，兩人談話是否談及「台灣有事」風波，高市沒有正面回應。不過大陸官媒持續營造危機感，他們的報導也聚焦沖繩民眾不想捲入戰爭，出現焦慮感。

日本防衛大臣小泉進次郎近日首度視察沖繩縣先島群島，包含與那國島、石垣島及宮古島，展現日本政府因應中國海上勢力擴張而推動的「西南轉移」政策。此行重點在於強化西南諸島防禦能力，特別是距離台灣僅111公里的與那國島，計劃部署中程地對空飛彈部隊。同時，日中關係緊張持續，中方指控日本首相高市早苗的「台灣有事」言論違反國際法，甚至引用「舊敵國條款」聲稱有權對日本採取軍事行動，但日方予以駁斥。

小泉進次郎在視察期間表示，他想聽聽當地市長、議員和居民對駐軍的看法。他強調，透過包括日美聯合訓練在內的各種演習，提高日本和日美同盟的威懾和應對能力非常重要。關於與那國島的飛彈部署計劃，小泉進次郎表示這是為了保衛島嶼安全，日本正穩定推動部署準備工作，一旦有具體時間表，將向當地社區提供明確訊息。他進一步解釋，部署飛彈是為了降低日本遭到武裝攻擊的可能性。

然而，中國外交部當天不僅痛批此舉加劇區域緊張，中國官媒央視也報導沖繩當地民眾擔憂被迫捲入戰爭。一位沖繩縣民宿老闆表示，日本政府似乎不理解民眾感受，只是把所有不方便的事情都推到沖繩去。

中國媒體宣稱，高市早苗的「台灣有事」言論讓先島群島居民感到焦慮，但日本官房長官木原稔強調，中國的說法與事實不符，日本政府必須堅決駁斥並闡明立場。中國駐聯合國大使致函聯合國秘書長，指控日相表態違反國際法；中國駐日大使館更援引「聯合國憲章」中的「舊敵國條款」，聲稱對日本等二戰戰敗國有權採取軍事行動，但遭到日本外務省公開反駁，表示該條款早已廢止。

木原稔重申日本立場不變，希望減少分歧和不安，增進相互了解與合作，將繼續密切關注局勢並採取適當行動，日本始終願意與中國展開各種形式的對話。

在G20峰會期間，高市早苗在川習熱線結束後，收到了川普的主動致電。高市早苗表示，川普闡述了近期美中關係，包括他與中國領導人的會談，但由於涉及外交交流，她不願透露談話細節。這是高市早苗「台灣有事」言論發酵後，與川普的首次對話。

中國實力計畫主任Bonny Lin認為，高市首相的言論並不意味著日本在緊急事態時必然會保衛台灣，但她確實是第一個在日本國會場合更公開表達這些相關言論的人，因此許多專家認為中國對她的公開言論反應過度。

部分專家認為北京政府反應過度，特別是中國官媒至今仍不斷炒作，導致陸客退訂取消潮持續擴大。大陸航空經濟專家喬善勳表示，短期到年底，整個中日民航市場已進入深度冰凍期，目前50萬張機票退票只是初期反應。北京將觀光旅遊當作武器，或許也讓日本反思在經濟上不能過度依賴中國。

