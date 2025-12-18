日本防衛省向沖繩北大東島租地部署移動雷達 監視中國航艦、軍機太平洋活動

日本沖繩縣最東端的離島北大東島衛星空照圖。 圖：翻攝維基百科/NASA Johnson Space Cente/公有領域

[Newtalk新聞] 日本防衛省沖繩防衛局傳出與沖繩縣北大東村簽訂村有土地租賃合約，計劃在沖繩縣最東端的離島北大東島部署航空自衛隊移動式警戒管制雷達部隊，以加強監視中國海軍航艦及軍機經由沖繩本島與宮古島之間海域進入太平洋的活動。

日媒引述多名消息人士報道，此次租賃土地位於北大東島東北部與南部，總面積涵蓋部署所需約11公頃的大部分。防衛省計劃自2026年初開始興建部隊廳舍及相關設施，預計部署約30名人員，常駐運作移動式雷達設備。該雷達為機動型，可快速部署，用於警戒管制與監控周邊海空域動向。

最新動作被視為日本強化西南諸島防衛態勢的一部分。北大東島位於沖繩本島東方約360公里，地理位置有利於監控中國軍艦機從東海進入太平洋的路線，尤其是宮古海峽一帶。近年中國航艦編隊多次通過該海域進行遠海訓練，日本防衛省認為有必要提升即時監視能力。日本防衛省尚未正式公布詳細部署時程，但消息傳出將於2026年內完成初始運作。

中國外交部發言人郭嘉昆18日在例行記者會上回應相關提問時，質疑日本舉動「是否在為擴軍出海打掩護」？警告日本不要「窺視鄰居、走邪路死路」。中方強調，中國軍事活動符合國際法，日本應停止借題發揮、製造地區緊張。

