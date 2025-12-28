日本防衛費破9兆日圓創新高 郭雅慧憂台灣國防預算卡關

即時中心／張英傑報導

日本拍板明（2026）年度防衛預算首破9兆日圓（約1.8兆新台幣）。對此，總統府發言人郭雅慧昨（27）日在Threads發文表示，台灣面對中國軍事擴張，國防準備不能拖延，但明年度國防預算因總預算未付委審查，影響金額達780億元，恐衝擊戰傷醫療與關鍵裝備，她呼籲立法院儘速完成審查，避免第一線戰力受影響。





「相較日本，台灣面臨的威脅距離更近」，郭雅慧指出，相較日本，台灣國防準備更不容拖延。然而，明年度國防部歲出預算雖編列5614億元，卻因中央政府總預算至今尚未完成付委審查，導致國防部受影響金額高達780億元，涵蓋新興計畫、經常性經費、延續性計畫及第一預備金。

總統府發言人郭雅慧盼立法院儘速讓總預算付委審查。（圖／翻攝自「karen.kuo.31」脆平台）

郭雅慧強調，這些數字背後代表的是戰力建置的「時間表」，從戰傷手術與急救醫療設備整備，到M-2000等七型機零附件的戰備存量、標槍飛彈籌補，以及各型機艦、戰甲砲車維保、彈藥補充與指管系統維護，相關作業恐因預算卡關而被迫延宕。

更令人憂心的是，郭雅慧不諱言，多項關鍵裝備建案也面臨付款與交運風險，包括遠程精準火力打擊系統、魚叉飛彈海岸防衛系統，以及F-16作戰支援莢艙與武器彈藥等。她感嘆，國防預算每延宕一天，都在替第一線官兵增加風險，也影響整體民心與部隊士氣。

最後，郭雅慧呼籲，國防不分藍綠，國家只有一個，希望立法院儘速讓總預算付委，回歸專業審查與理性監督，確保前線有裝備、後勤有料件、醫療有準備，讓戰備能按期完成。













