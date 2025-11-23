日本防衛重心轉向台灣周邊 防相視察宮古、石垣島
[Newtalk新聞] 日本政府和執政黨正考慮採取具體措施，進一步加強該國靠近台灣的西南諸島防禦能力，以期加快修訂包括《國家安全戰略》在內的三份安全文件。
《讀賣新聞》報導，面臨中國軍隊已在琉球群島週邊多次舉行模擬入侵台灣的演習，日本當局認為強化自衛隊的戰備狀態，及在緊急情況下順利疏散居民，都是需要關注的問題。
報導指出，日本防衛大臣小泉進次郎周五（22 日）就任以來首次訪問沖繩，視察了位於宮古島和石垣的自衛隊基地和海上保安廳設施。在與宮古島市長嘉数登會晤時，小泉強調：「強化自衛隊的防禦能力，對於保護人民的生命和安寧至關重要。我認為，地方社區的理解與合作必不可少。」
宮古島市長嘉樹登則指出，「最重要的是向居民全面解釋自衛隊的行動。」關於台灣發生緊急情況時撤離居民的計劃，他表示，「民眾對此感到擔憂，我們需要敲定各種細節。」
一旦台灣發生緊急情況，包括宮古島在內的日本西南諸島將成為國家防禦的前線。日本政府正在加速推進防禦能力的「西南轉移」（南西シフト），其修訂後的 2022 年國家安全戰略明確指出，將確保「各類撤離設施」的建設。今年三月，政府宣布計畫接收來自沖繩縣和九州及山口縣八個縣的先島列島居民。那霸機場和石垣港已被指定為「指定用途機場和港口」，即使在和平時期，自衛隊和日本海上保安廳也可以使用。
預計在提前修訂三份安全文件之前，相關討論將聚焦於延長南西諸島機場跑道、擴建港口碼頭及建設「特定臨時避難設施」等議題，以便居民在特定時間內避難。
22日晚，小泉在石垣市對記者表示：「一旦發生緊急情況，最重要的是在我國遭受武裝襲擊之前，迅速疏散居民。我希望能夠提供必要的支持，確保特定臨時避難設施的穩步建設。」
