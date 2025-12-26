日本防衛預算創新高 中國外交部：軍國主義死灰復燃的險惡用心

中國外交部今日砲轟，「暴露出日本右翼勢力推動日本『再軍事化』、企圖讓軍國主義死灰復燃的險惡用心。」（翻攝自中國外交部官網）

日本內閣今日正式批准2026財年防衛預算計畫，總金額突破9兆日圓，刷新歷史紀錄。對此，中國外交部今日砲轟，「暴露出日本右翼勢力推動日本『再軍事化』、企圖讓軍國主義死灰復燃的險惡用心。」

日本內閣今（26日）批准2026財年防衛預算計畫，如明年初日本國會通過該計劃，金額超過9兆日圓（約580億美元、約新台幣1.8兆元），旨在加強反擊能力和海岸防禦，將部署巡航導彈和無人武器。對於日本防衛預算創下新高，有媒體於中國外交部記者會問「中方對此有何評論？」

林劍回應聲稱有關注到相關報導，「近期國際社會對日本軍事安全動向批評聲音不斷，日方不但沒有反省收斂，反而計劃再次大幅增加防衛預算，更加暴露出日本右翼勢力推動日本『再軍事化』、企圖讓軍國主義死灰復燃的險惡用心。日本正在推離一貫的方向上越離遠道榜的方向。」

