日本防長推進與那國島飛彈部署 中國回應：危險動向

（德國之聲中文網）週日（11月23日）是小泉進次郎接任防衛大臣後，首度造訪與那國島，視察陸上自衛隊基地。小泉進次郎指出，日方將持續推進在當地的飛彈部署計畫，以降低該國遭受武力攻擊的可能性。他表示，此舉能降低日本遭受武力攻擊的可能性，但否認會加劇區域緊張的說法。

被問及「台灣有事」可能對與那國島造成的影響時，小泉進次郎則說，他不會回應假設的情況。

根據彭博社及朝日新聞報導，日本政府為因應中國海上勢力擴張以及「台灣有事」的風險，推動「南西轉移」政策，強化西南諸島（又稱琉球群島）的防衛能力。陸上自衛隊已分別於2016年在與那國島、2019年在奄美大島與宮古島、2023年在石垣島駐軍。

值得注意的是，日本計畫將在與那國島部署地對空導彈部隊，並配備能攔截彈道導彈和飛機的中程導彈，此舉也引發部分人士反彈。小泉進次郎此次到訪當地並和與那國町長上地常夫會面，就是為了為部署飛彈部隊尋求當地理解。他強調，日本必須透過提升自身能力並深化與美軍的合作來建立嚇阻力。

小泉進次郎表示：「日本當前面臨自二戰結束以來，最嚴峻且複雜的安全環境。為了保護日本國民，包括與那國的居民的和平生活，我們必須強化自衛隊的能力。」

與那國島是日本距離台灣最近的領土，距離台灣僅約110公裡。朝日新聞報導稱，一旦發生「台灣有事」，與那國島可能成為日本的「最前線」。隨著近期中日緊張升高，中國官媒發布文章質疑日本對琉球群島的主權，並強調琉球王國在數百年前曾獨立於日本。雖然沖繩居民主張獨立的輿論並非主流聲音，但仍有部分人士擔心將被捲入區域衝突。

中國外交部回應

中國外交部發言人毛寧24日在例行記者會上回應小泉進次郎說法時稱，日本在與台灣鄰近的西南諸島部署進攻性武器是「刻意製造地區緊張，挑動軍事對立，連繫到日本首相高市早苗的涉台錯誤言論，這一動向極其危險，需要引起周邊國家及國際社會的高度警惕。」

毛寧指出：「《波茨坦公告》明確規定日本禁止重新武裝，日本和平憲法也確立了『專守防衛』原則......日本近年來大幅調整安保政策，逐年增加防衛預算，放寬武器出口限制，謀求發展攻擊性武器，並企圖放棄『無核三原則』」，並批評日本右翼勢力正在「把日本和整個地區引向災禍。」

與此同時，中國與日本之間因為高市早苗日前涉及「台灣有事」所引發的外交衝突，仍持續升溫。

上週五，中國致函聯合國秘書長古特雷斯，稱高市早苗的表態是：「1945年日本戰敗以來日方領導人首次在正式場合鼓吹所謂『台灣有事就是日本有事』並與行使集體自衛權相關聯，首次在台灣問題上表達試圖武裝介入的野心，首次對中國發出武力威脅」。

日本則反駁該項說法，稱內容「完全不可接受」，強調日本致力於和平的立場不變。

